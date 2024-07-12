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В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ
В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ - 12.07.2024, ПРАЙМ
В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ
Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, заявила в пятницу глава МВД Мари Рантанен. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T18:24+0300
2024-07-12T18:24+0300
политика
финляндия
российско-финская граница
граница
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, заявила в пятницу глава МВД Мари Рантанен. "Пункты пересечения (на границе с Россией – ред.) могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. По ее словам, ситуация с безопасностью постоянно оценивается компетентными властями. Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. Власти Финляндии не раз обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям и пропускают только тех, у кого есть законное право. Он также указал на неприемлемость выдвигаемых обвинений в сторону Москвы.
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финляндия, российско-финская граница, граница
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница, граница
18:24 12.07.2024
 
В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ

Финляндия откроет границу с РФ, если ситуация с безопасностью улучшится

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, заявила в пятницу глава МВД Мари Рантанен.
"Пункты пересечения (на границе с Россией – ред.) могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle.
По ее словам, ситуация с безопасностью постоянно оценивается компетентными властями.
Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ
15:36
Власти Финляндии не раз обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям и пропускают только тех, у кого есть законное право. Он также указал на неприемлемость выдвигаемых обвинений в сторону Москвы.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯроссийско-финская границаграница
 
 
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