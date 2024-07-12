https://1prime.ru/20240712/finlyandiya-850068282.html

В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ

В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ - 12.07.2024, ПРАЙМ

В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ

Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, заявила в пятницу глава МВД Мари Рантанен. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T18:24+0300

2024-07-12T18:24+0300

2024-07-12T18:24+0300

политика

финляндия

российско-финская граница

граница

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, заявила в пятницу глава МВД Мари Рантанен. "Пункты пересечения (на границе с Россией – ред.) могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась общественным вещателем Yle. По ее словам, ситуация с безопасностью постоянно оценивается компетентными властями. Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. Власти Финляндии не раз обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям и пропускают только тех, у кого есть законное право. Он также указал на неприемлемость выдвигаемых обвинений в сторону Москвы.

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финляндия, российско-финская граница, граница