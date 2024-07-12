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Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон - 12.07.2024, ПРАЙМ
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон
Париж продолжит оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо, заявил французский президент Эмманюэль Макрон. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T07:26+0300
2024-07-12T07:26+0300
франция
украина
нато
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Париж продолжит оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо, заявил французский президент Эмманюэль Макрон."Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, были приняты важные решения, чтобы закрепить нашу поддержку в долгосрочной перспективе и добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО", - заявил по окончании саммита альянса Макрон, слова которого цитирует агентство France-Presse.Саммит Североатлантического альянса проходил 9-11 июля в Вашингтоне. На конференции было анонсировано создание специальной миссии по содействию безопасности Украины (NSATU).
https://1prime.ru/20240711/ukraina-850030448.html
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франция, украина, нато, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, НАТО, Эммануэль Макрон
07:26 12.07.2024
 
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон

Макрон пообещал продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Париж продолжит оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, были приняты важные решения, чтобы закрепить нашу поддержку в долгосрочной перспективе и добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО", - заявил по окончании саммита альянса Макрон, слова которого цитирует агентство France-Presse.
Саммит Североатлантического альянса проходил 9-11 июля в Вашингтоне. На конференции было анонсировано создание специальной миссии по содействию безопасности Украины (NSATU).
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