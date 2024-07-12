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Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля
Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ
Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля
Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:52+0300
2024-07-12T16:52+0300
2024-07-12T16:52+0300
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ПАРИЖ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo. "Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя и правительства во вторник 16 июля после последнего заседания совета министров", — передает радио со ссылкой на участников встречи Макрона с его сторонниками, которая прошла в пятницу в Елисейском дворце.Ранее Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что 8 июля подаст в отставку с поста главы правительства страны по итогам второго тура парламентских выборов. При этом он выразил готовность исполнять обязанности главы французского правительства "столько, сколько потребуется".
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Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, правительство
Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля
Franceinfo: Макрон примет отставку премьер-министра и правительства 16 июля
ПАРИЖ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo.
"Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя и правительства во вторник 16 июля после последнего заседания совета министров", — передает радио со ссылкой на участников встречи Макрона с его сторонниками, которая прошла в пятницу в Елисейском дворце.
Ранее Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что 8 июля подаст в отставку с поста главы правительства страны по итогам второго тура парламентских выборов. При этом он выразил готовность исполнять обязанности главы французского правительства "столько, сколько потребуется".
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