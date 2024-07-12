https://1prime.ru/20240712/frantsiya-850061910.html

Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля

Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ

Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:52+0300

2024-07-12T16:52+0300

2024-07-12T16:52+0300

политика

франция

эммануэль макрон

правительство

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ПАРИЖ, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон 16 июля примет отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщает в пятницу радиостанция Franceinfo. "Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя и правительства во вторник 16 июля после последнего заседания совета министров", — передает радио со ссылкой на участников встречи Макрона с его сторонниками, которая прошла в пятницу в Елисейском дворце.Ранее Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что 8 июля подаст в отставку с поста главы правительства страны по итогам второго тура парламентских выборов. При этом он выразил готовность исполнять обязанности главы французского правительства "столько, сколько потребуется".

https://1prime.ru/20240712/frantsiya-850033203.html

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франция, эммануэль макрон, правительство