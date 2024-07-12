https://1prime.ru/20240712/frantsiya-850066443.html
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США
Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:35+0300
2024-07-12T17:35+0300
2024-07-12T17:35+0300
германия
сша
ракеты
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/80/763498033_0:0:3032:1707_1920x0_80_0_0_5f1eaba7c14845b8f90dcb0321e7b6d3.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться.По мнению комментаторов, от этой идеи чего-то положительного ожидать не стоит. НАТО мечтает о стратегическом поражении России, забывая, что она тоже ядерная держава."Мы должны остановить этих "лидеров"... которые ведут нас к пропасти!", - отметил AnthonyDe.Читатели также предложили вернуть на Кубу российские ракеты и посмотреть "на реакцию воинственно настроенных америкосов".Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240712/yadernoe-oruzhie-850057349.html
германия
сша
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/80/763498033_336:0:3032:2022_1920x0_80_0_0_0111ca73c72f86f2255664a4f4a431fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сша, ракеты, франция
ГЕРМАНИЯ, США, ракеты, ФРАНЦИЯ
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США
Читателей Le Figaro возмутило решение США разместить ракеты в Германии