https://1prime.ru/20240712/frantsiya-850066443.html

"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США

"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США

Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:35+0300

2024-07-12T17:35+0300

2024-07-12T17:35+0300

германия

сша

ракеты

франция

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться.По мнению комментаторов, от этой идеи чего-то положительного ожидать не стоит. НАТО мечтает о стратегическом поражении России, забывая, что она тоже ядерная держава."Мы должны остановить этих "лидеров"... которые ведут нас к пропасти!", - отметил AnthonyDe.Читатели также предложили вернуть на Кубу российские ракеты и посмотреть "на реакцию воинственно настроенных америкосов".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240712/yadernoe-oruzhie-850057349.html

германия

сша

франция

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германия, сша, ракеты, франция