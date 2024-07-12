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"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США
Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:35+0300
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германия
сша
ракеты
франция
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться.По мнению комментаторов, от этой идеи чего-то положительного ожидать не стоит. НАТО мечтает о стратегическом поражении России, забывая, что она тоже ядерная держава."Мы должны остановить этих "лидеров"... которые ведут нас к пропасти!", - отметил AnthonyDe.Читатели также предложили вернуть на Кубу российские ракеты и посмотреть "на реакцию воинственно настроенных америкосов".Полный текст читайте на ИноСМИ
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германия
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германия, сша, ракеты, франция
ГЕРМАНИЯ, США, ракеты, ФРАНЦИЯ
17:35 12.07.2024
 
"Они ведут нас к пропасти!" Французов возмутило новое решение США

Читателей Le Figaro возмутило решение США разместить ракеты в Германии

© fotolia.com / selitbulПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© fotolia.com / selitbul
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пентагон объявил о размещении ракет дальнего действия на территории Германии. Читатели французского издания Le Figaro призвали Запад образумиться.
По мнению комментаторов, от этой идеи чего-то положительного ожидать не стоит. НАТО мечтает о стратегическом поражении России, забывая, что она тоже ядерная держава.
"Мы должны остановить этих "лидеров"... которые ведут нас к пропасти!", - отметил AnthonyDe.
Читатели также предложили вернуть на Кубу российские ракеты и посмотреть "на реакцию воинственно настроенных америкосов".
Полный текст читайте на ИноСМИ
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