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Цены на газ в Европе растут благодаря прогнозам сокращения ветрогенерации

Цены на газ в Европе растут благодаря прогнозам сокращения ветрогенерации - 12.07.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе растут благодаря прогнозам сокращения ветрогенерации

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли в пятницу утром на фоне прогнозов о снижении выработки ветровой энергии, но при этом уровень... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:58+0300

2024-07-12T13:58+0300

2024-07-12T13:58+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли в пятницу утром на фоне прогнозов о снижении выработки ветровой энергии, но при этом уровень предложения и запасов в хранилищах, судя по всему, остается нормальным.По состоянию на 09.43 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,29 евро, по 31,40 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день поднялись на 0,24 евро, до 31,06 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракт на поставку в следующем месяце подешевел на 0,05 пенса, до 72,2 пенса за терм.По данным LSEG, прогнозируется увеличение спроса со стороны энергетического сектора из-за снижения прогнозов выработки из возобновляемых источников энергии. Ожидается, что в понедельник объем ветрогенерации в Британии упадет ниже половины пятничного уровня - на 3,6 ГВт, до 3,5 ГВт. Снижение ветрогенерации обычно повышает спрос на газ для электростанций.Однако рынок избавился от риска первого в этом сезоне крупного урагана в США, а чистый объем газа в европейских хранилищах растет с каждым днем, отмечают аналитики Northern Gas and Power.Freeport LNG, третий по величине производитель сжиженного природного газа (СПГ) в США, в четверг начал ввозить небольшие объемы природного газа для переработки. Компания не предоставляла оперативной информации с воскресенья, когда она заявила, что сокращает производство.В пятницу, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполнения газовых хранилищ в Европе превысил 80%.По словам аналитика LSEG Уэйна Брайана, благодаря высоким объемам добычи в Норвегии и увеличению импорта из Великобритании хранилища будут заполнены на требуемом уровне в преддверии зимы.В Германии терминал СПГ Wilhelmshaven полностью остановлен до 14 июля. Данные GIE свидетельствуют об отсутствии потоков с 7 июля.Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,46 евро, по 68,83 евро за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок газа