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Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"

Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа" - 12.07.2024, ПРАЙМ

Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"

Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:39+0300

2024-07-12T16:39+0300

2024-07-12T16:39+0300

происшествия

самолет

крушение

коломна

sukhoi superjet

газпром

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.Руководство транспортной прокуратуры выехало на место происшествия.Самолет недавно прошел ремонтные работы и направлялся в аэропорт "Внуково". Три члена экипажа, находившиеся на борту, вероятнее всего, погибли. Возбуждено уголовное дело.

коломна

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самолет, крушение, коломна, sukhoi superjet, газпром