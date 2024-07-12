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Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа" - 12.07.2024, ПРАЙМ
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:39+0300
2024-07-12T16:39+0300
2024-07-12T16:39+0300
происшествия
самолет
крушение
коломна
sukhoi superjet
газпром
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.Руководство транспортной прокуратуры выехало на место происшествия.Самолет недавно прошел ремонтные работы и направлялся в аэропорт "Внуково". Три члена экипажа, находившиеся на борту, вероятнее всего, погибли. Возбуждено уголовное дело.
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самолет, крушение, коломна, sukhoi superjet, газпром
Происшествия, самолет, крушение, Коломна, Sukhoi Superjet, Газпром
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Руководство транспортной прокуратуры выехало на место происшествия.
Самолет недавно прошел ремонтные работы и направлялся в аэропорт "Внуково". Три члена экипажа, находившиеся на борту, вероятнее всего, погибли. Возбуждено уголовное дело.