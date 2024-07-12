Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа" - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240712/gazprom-850060913.html
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа" - 12.07.2024, ПРАЙМ
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:39+0300
2024-07-12T16:39+0300
происшествия
самолет
крушение
коломна
sukhoi superjet
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83186/01/831860104_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_77960a0a62ea34edbe176973c7b4490c.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.Руководство транспортной прокуратуры выехало на место происшествия.Самолет недавно прошел ремонтные работы и направлялся в аэропорт "Внуково". Три члена экипажа, находившиеся на борту, вероятнее всего, погибли. Возбуждено уголовное дело.
коломна
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83186/01/831860104_417:0:2872:1841_1920x0_80_0_0_1ea11ed0c71bf8ede4ec89314d16c9cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
самолет, крушение, коломна, sukhoi superjet, газпром
Происшествия, самолет, крушение, Коломна, Sukhoi Superjet, Газпром
16:39 12.07.2024
 
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"

Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"

© РИА Новости . Вячеслав Реутов | Перейти в медиабанкПрезентация нового гражданского самолета Sukhoi SuperJet-100
Презентация нового гражданского самолета Sukhoi SuperJet-100 - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Вячеслав Реутов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Разбившийся недалеко от Коломны лайнер принадлежал "Газпром Авиа", сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Руководство транспортной прокуратуры выехало на место происшествия.
Самолет недавно прошел ремонтные работы и направлялся в аэропорт "Внуково". Три члена экипажа, находившиеся на борту, вероятнее всего, погибли. Возбуждено уголовное дело.
 
ПроисшествиясамолеткрушениеКоломнаSukhoi SuperjetГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала