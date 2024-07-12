https://1prime.ru/20240712/gosdolg-850034000.html
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:35+0300
2024-07-12T08:35+0300
2024-07-12T08:35+0300
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.Так, отмечается, что в прошлом году совокупный госдолг увеличился на 5,8 процента, составив 101 триллиона долларов. Уточняется, что, в свою очередь, глобальный ВВП рос более медленными темпами и увеличился на 4,2 процента.В результате размер мирового госдолга достиг 95,8 процента мирового ВВП в сравнении с 94,5 процента в 2022 году.Согласно расчетам, самый большой долг в размере 37,5 триллиона долларов оказался у США, его доля равна порядка 35,6 процента мировой экономики.Второе место в "рейтинге" занял Китай с госдолгом в 14,9 триллиона долларов. Тройку "должников" завершает Япония, чей долг составил 10,6 триллиона долларов.Что же касается России, то она заняла 28 место. Отмечается, что ее госдолг с 2022 по 2023 год сократился на 12 процентов, составив 321,3 миллиарда долларов (0,3 процента мирового ВВП).
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мир, мировой ввп, глобальный госдолг
МИР, мировой ВВП, глобальный госдолг
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой консолидированный госдолг превысил сто триллионов долларов
МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Так, отмечается, что в прошлом году совокупный госдолг увеличился на 5,8 процента, составив 101 триллиона долларов. Уточняется, что, в свою очередь, глобальный ВВП рос более медленными темпами и увеличился на 4,2 процента.
В результате размер мирового госдолга достиг 95,8 процента мирового ВВП в сравнении с 94,5 процента в 2022 году.
Согласно расчетам, самый большой долг в размере 37,5 триллиона долларов оказался у США, его доля равна порядка 35,6 процента мировой экономики.Второе место в "рейтинге" занял Китай с госдолгом в 14,9 триллиона долларов. Тройку "должников" завершает Япония, чей долг составил 10,6 триллиона долларов.
Что же касается России, то она заняла 28 место. Отмечается, что ее госдолг с 2022 по 2023 год сократился на 12 процентов, составив 321,3 миллиарда долларов (0,3 процента мирового ВВП).
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ