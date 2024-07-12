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Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов - 12.07.2024, ПРАЙМ

Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T08:35+0300

2024-07-12T08:35+0300

2024-07-12T08:35+0300

мир

мировой ввп

глобальный госдолг

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.Так, отмечается, что в прошлом году совокупный госдолг увеличился на 5,8 процента, составив 101 триллиона долларов. Уточняется, что, в свою очередь, глобальный ВВП рос более медленными темпами и увеличился на 4,2 процента.В результате размер мирового госдолга достиг 95,8 процента мирового ВВП в сравнении с 94,5 процента в 2022 году.Согласно расчетам, самый большой долг в размере 37,5 триллиона долларов оказался у США, его доля равна порядка 35,6 процента мировой экономики.Второе место в "рейтинге" занял Китай с госдолгом в 14,9 триллиона долларов. Тройку "должников" завершает Япония, чей долг составил 10,6 триллиона долларов.Что же касается России, то она заняла 28 место. Отмечается, что ее госдолг с 2022 по 2023 год сократился на 12 процентов, составив 321,3 миллиарда долларов (0,3 процента мирового ВВП).

https://1prime.ru/20240711/gosdolg-850027684.html

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мир, мировой ввп, глобальный госдолг