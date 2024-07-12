Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/gosdolg-850034000.html
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов
Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:35+0300
2024-07-12T08:35+0300
мир
мировой ввп
глобальный госдолг
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.Так, отмечается, что в прошлом году совокупный госдолг увеличился на 5,8 процента, составив 101 триллиона долларов. Уточняется, что, в свою очередь, глобальный ВВП рос более медленными темпами и увеличился на 4,2 процента.В результате размер мирового госдолга достиг 95,8 процента мирового ВВП в сравнении с 94,5 процента в 2022 году.Согласно расчетам, самый большой долг в размере 37,5 триллиона долларов оказался у США, его доля равна порядка 35,6 процента мировой экономики.Второе место в "рейтинге" занял Китай с госдолгом в 14,9 триллиона долларов. Тройку "должников" завершает Япония, чей долг составил 10,6 триллиона долларов.Что же касается России, то она заняла 28 место. Отмечается, что ее госдолг с 2022 по 2023 год сократился на 12 процентов, составив 321,3 миллиарда долларов (0,3 процента мирового ВВП).
https://1prime.ru/20240711/gosdolg-850027684.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, мировой ввп, глобальный госдолг
МИР, мировой ВВП, глобальный госдолг
08:35 12.07.2024
 
Мировой госдолг превысил сто триллионов долларов

Мировой консолидированный госдолг превысил сто триллионов долларов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Мировой консолидированный государственный долг по результатам 2023 года преодолел отметку в 100 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости, основанные на данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Так, отмечается, что в прошлом году совокупный госдолг увеличился на 5,8 процента, составив 101 триллиона долларов. Уточняется, что, в свою очередь, глобальный ВВП рос более медленными темпами и увеличился на 4,2 процента.
В результате размер мирового госдолга достиг 95,8 процента мирового ВВП в сравнении с 94,5 процента в 2022 году.
Согласно расчетам, самый большой долг в размере 37,5 триллиона долларов оказался у США, его доля равна порядка 35,6 процента мировой экономики.Второе место в "рейтинге" занял Китай с госдолгом в 14,9 триллиона долларов. Тройку "должников" завершает Япония, чей долг составил 10,6 триллиона долларов.
Что же касается России, то она заняла 28 место. Отмечается, что ее госдолг с 2022 по 2023 год сократился на 12 процентов, составив 321,3 миллиарда долларов (0,3 процента мирового ВВП).
Флаг США
США придется пойти на решительные меры для снижения госдолга, считают в МВФ
Вчера, 18:05
 
МИРмировой ВВПглобальный госдолг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала