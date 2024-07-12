https://1prime.ru/20240712/gosduma-850038571.html

В России губернаторов буду штрафовать за борщевик

В России губернаторов буду штрафовать за борщевик - 12.07.2024, ПРАЙМ

В России губернаторов буду штрафовать за борщевик

В России могут установить штраф в 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов, в чьих регионах распространяется борщевик. Инициаторами выступили депутаты... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:01+0300

2024-07-12T11:01+0300

2024-07-12T11:37+0300

россия

лдпр

штраф

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В России могут установить штраф в 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов, в чьих регионах распространяется борщевик. Инициаторами выступили депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР.Предложенный законопроект предполагает необходимость проведения мероприятий по защите земель от борщевика. Как отметил Сергей Леонов, органы власти конкретной области также должны быть ответственны за уборку этого растения, так как это может улучшить контроль за выполнением программ по защите земельОтмечается, что на текущий момент подобное наказание предусмотрено только в нескольких областях и затрагивает только граждан, а не госорганы.

https://1prime.ru/20240619/liniya-849307908.html

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россия, лдпр, штраф