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В России губернаторов буду штрафовать за борщевик - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В России губернаторов буду штрафовать за борщевик
В России губернаторов буду штрафовать за борщевик - 12.07.2024, ПРАЙМ
В России губернаторов буду штрафовать за борщевик
В России могут установить штраф в 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов, в чьих регионах распространяется борщевик. Инициаторами выступили депутаты... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:01+0300
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россия
лдпр
штраф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В России могут установить штраф в 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов, в чьих регионах распространяется борщевик. Инициаторами выступили депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР.Предложенный законопроект предполагает необходимость проведения мероприятий по защите земель от борщевика. Как отметил Сергей Леонов, органы власти конкретной области также должны быть ответственны за уборку этого растения, так как это может улучшить контроль за выполнением программ по защите земельОтмечается, что на текущий момент подобное наказание предусмотрено только в нескольких областях и затрагивает только граждан, а не госорганы.
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россия, лдпр, штраф
РОССИЯ, ЛДПР, штраф
11:01 12.07.2024 (обновлено: 11:37 12.07.2024)
 
В России губернаторов буду штрафовать за борщевик

В Госдуму внесли проекты, устанавливающие штрафы для губернаторов за борщевик

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В России могут установить штраф в 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов, в чьих регионах распространяется борщевик. Инициаторами выступили депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР.
Предложенный законопроект предполагает необходимость проведения мероприятий по защите земель от борщевика. Как отметил Сергей Леонов, органы власти конкретной области также должны быть ответственны за уборку этого растения, так как это может улучшить контроль за выполнением программ по защите земель
Отмечается, что на текущий момент подобное наказание предусмотрено только в нескольких областях и затрагивает только граждан, а не госорганы.
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РОССИЯЛДПРштраф
 
 
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