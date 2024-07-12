https://1prime.ru/20240712/granitsa-850058161.html
Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ
Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ - 12.07.2024, ПРАЙМ
Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ
Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев, который может стать предпосылкой для возможного открытия границы с Россией. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:36+0300
2024-07-12T15:36+0300
2024-07-12T16:07+0300
россия
финляндия
граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев, который может стать предпосылкой для возможного открытия границы с Россией.Отмечается, что 167 депутатов проголосовали за принятие закона, в то время как 31 проголосовал против. Финские власти заявили, что введение этого закона позволит обсудить возможность открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям и пропускают только тех, у кого есть законное право. Он также указал на неприемлемость выдвигаемых обвинений в сторону Москвы.
https://1prime.ru/20240709/finlyandiya-849929047.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, граница
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, граница
Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ
Финский парламент одобрил законопроект, от которого может зависеть открытие границы с РФ
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев, который может стать предпосылкой для возможного открытия границы с Россией.
Отмечается, что 167 депутатов проголосовали за принятие закона, в то время как 31 проголосовал против. Финские власти заявили, что введение этого закона позволит обсудить возможность открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.
Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям и пропускают только тех, у кого есть законное право. Он также указал на неприемлемость выдвигаемых обвинений в сторону Москвы.
Финляндия рассмотрит проект, от которого зависит открытие границы с Россией