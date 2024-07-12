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Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ

Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ - 12.07.2024, ПРАЙМ

Финский парламент одобрил проект, от которого зависит открытие границ с РФ

Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев, который может стать предпосылкой для возможного открытия границы с Россией. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:36+0300

2024-07-12T15:36+0300

2024-07-12T16:07+0300

россия

финляндия

граница

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Парламент Финляндии одобрил законопроект о выдворении беженцев, который может стать предпосылкой для возможного открытия границы с Россией.Отмечается, что 167 депутатов проголосовали за принятие закона, в то время как 31 проголосовал против. Финские власти заявили, что введение этого закона позволит обсудить возможность открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.Граница между Финляндией и Россией была закрыта финскими властями до дальнейшего уведомления из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям и пропускают только тех, у кого есть законное право. Он также указал на неприемлемость выдвигаемых обвинений в сторону Москвы.

https://1prime.ru/20240709/finlyandiya-849929047.html

финляндия

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россия, финляндия, граница