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Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России - 12.07.2024, ПРАЙМ
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства России, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:33+0300
2024-07-12T13:33+0300
2024-07-12T13:34+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства России, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.Сулейменова является дочерью бывшего министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова. Отмечается, что решение отказаться от российского гражданства приняла самостоятельно. В настоящее время замужем за бизнесменом Данияром Абулгазиным.Согласно данным Forbes, Сулейменова является владелицей компании ADD Invest Properties, через которую она и супруги Тимур и Динара Кулибаевы владеют столичными торговыми центрами Keruen City и Talan Gallery, а также имеют долю в ТРЦ "Keruen". Она также возглавляет благотворительный фонд "Айала".
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россия, казахстан
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства РФ
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства России, следует
из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Сулейменова является дочерью бывшего министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова. Отмечается, что решение отказаться от российского гражданства приняла самостоятельно. В настоящее время замужем за бизнесменом Данияром Абулгазиным.
Согласно данным Forbes, Сулейменова является владелицей компании ADD Invest Properties, через которую она и супруги Тимур и Динара Кулибаевы владеют столичными торговыми центрами Keruen City и Talan Gallery, а также имеют долю в ТРЦ "Keruen". Она также возглавляет благотворительный фонд "Айала".
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