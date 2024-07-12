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Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России - 12.07.2024, ПРАЙМ
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства России, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:33+0300
2024-07-12T13:34+0300
россия
казахстан
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства России, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.Сулейменова является дочерью бывшего министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова. Отмечается, что решение отказаться от российского гражданства приняла самостоятельно. В настоящее время замужем за бизнесменом Данияром Абулгазиным.Согласно данным Forbes, Сулейменова является владелицей компании ADD Invest Properties, через которую она и супруги Тимур и Динара Кулибаевы владеют столичными торговыми центрами Keruen City и Talan Gallery, а также имеют долю в ТРЦ "Keruen". Она также возглавляет благотворительный фонд "Айала".
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казахстан
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россия, казахстан
РОССИЯ, КАЗАХСТАН
13:33 12.07.2024 (обновлено: 13:34 12.07.2024)
 
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из гражданства России

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства РФ

© fotolia.com / apetrov89ru" Паспорт
 Паспорт - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© fotolia.com / apetrov89ru
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из гражданства России, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Сулейменова является дочерью бывшего министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова. Отмечается, что решение отказаться от российского гражданства приняла самостоятельно. В настоящее время замужем за бизнесменом Данияром Абулгазиным.
Согласно данным Forbes, Сулейменова является владелицей компании ADD Invest Properties, через которую она и супруги Тимур и Динара Кулибаевы владеют столичными торговыми центрами Keruen City и Talan Gallery, а также имеют долю в ТРЦ "Keruen". Она также возглавляет благотворительный фонд "Айала".
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РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Вчера, 09:10
 
РОССИЯКАЗАХСТАН
 
 
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