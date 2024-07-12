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Панъевропейский STOXX 600 достиг максимума за месяц
Панъевропейский STOXX 600 достиг максимума за месяц - 12.07.2024, ПРАЙМ
Панъевропейский STOXX 600 достиг максимума за месяц
В пятницу европейские фондовые индексы растут и нацеливаются на рост по итогам второй недели подряд, получая поддержку со стороны позитивных отчетов о прибыли... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:50+0300
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рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В пятницу европейские фондовые индексы растут и нацеливаются на рост по итогам второй недели подряд, получая поддержку со стороны позитивных отчетов о прибыли. Кроме того, вышедшие в США данные по инфляции укрепили надежды на снижение ключевой процентной ставки ФРС.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.13 по Гринвичу поднялся на 0,3% и достиг самого высокого уровня с 13 июня. Лидерами роста были акции телекоммуникационного сектора.Французский CAC 40 и британский FTSE 100 поднялись каждый на 0,5%.Опубликованный в четверг отчет показал, что потребительские цены в США неожиданно снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что произошло впервые за четыре года, а их годовой рост оказался самым слабым за год. Такое развитие событий еще на один шаг приблизило ФРС к понижению процентных ставок в сентябре.Сезон отчетности в США начнется с крупных банков, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В пятницу европейские фондовые индексы растут и нацеливаются на рост по итогам второй недели подряд, получая поддержку со стороны позитивных отчетов о прибыли. Кроме того, вышедшие в США данные по инфляции укрепили надежды на снижение ключевой процентной ставки ФРС.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.13 по Гринвичу поднялся на 0,3% и достиг самого высокого уровня с 13 июня. Лидерами роста были акции телекоммуникационного сектора.
Французский CAC 40 и британский FTSE 100 поднялись каждый на 0,5%.
Опубликованный в четверг отчет показал, что потребительские цены в США неожиданно снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что произошло впервые за четыре года, а их годовой рост оказался самым слабым за год. Такое развитие событий еще на один шаг приблизило ФРС к понижению процентных ставок в сентябре.
Сезон отчетности в США начнется с крупных банков, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup.