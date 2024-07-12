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Внимание инвесторов переключилось на отчетность компаний

Внимание инвесторов переключилось на отчетность компаний - 12.07.2024, ПРАЙМ

Внимание инвесторов переключилось на отчетность компаний

Позитивная отчетность компаний и надежды на снижение ставки в США способствовали улучшению настроения на мировых фондовых рынках в пятницу, хотя на валютных... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:56+0300

2024-07-12T13:56+0300

2024-07-12T13:56+0300

рынки

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Позитивная отчетность компаний и надежды на снижение ставки в США способствовали улучшению настроения на мировых фондовых рынках в пятницу, хотя на валютных рынках царила нервозность после того, как власти Японии, как предполагается, провели интервенцию, чтобы поддержать слабую иену.Американские фондовые фьючерсы торговались разнонаправленно, в то время как европейский индекс STOXX 600 вырос до месячного максимума, а лондонский индекс FTSE 100 прибавил 0,4%. Акции Ericsson выросли на 8% после того, как шведский производитель телекоммуникационного оборудования сообщил о меньшем, чем ожидалось, падении продаж во 2-м квартале.Позднее в США будет опубликована отчетность крупных банков JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup.Это может временно оттянуть на себя внимание рынка с прогнозов по ставкам в США. Накануне вышли более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции, которые укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система снизит ставки в сентябре.Рынки теперь практически полностью уверены в понижении ставки ФРС на четверть пункта в сентябре, тогда как месяц назад вероятность такого шага оценивалась чуть более чем в 50%."Индекс потребительских цен принес хорошие новости, и, очевидно, фондовые рынки в какой-то степени им рады, но мы видим, что другие индикаторы указывают на возможное ослабление экономики США", - сказал Джеймс Росситер, глава глобальной макростратегии в TD Securities."Участникам рынка акций, в частности, необходимо внимательно изучать признаки потенциального смягчения политики ФРС в сентябре на фоне явных изменений в экономической картине, и для некоторых секторов ситуация будет немного более тревожной", – добавил Росситер.В четверг индекс Nasdaq упал почти на 2%, что было вызвано снижением акций Nvidia, Apple и Tesla, так как инвесторы переключились на более мелкие компании после публикации CPI.Иена сегодня колебалась между снижением и ростом в ходе нестабильной сессии. В четверг она выросла почти на 3%, продемонстрировав самый большой дневной рост с конца 2022 года, вскоре после того, как данные по потребительским ценам в США возродили надежды на то, что ФРС снизит ставки в сентябре.Заместитель министра финансов Японии Масато Канда заявил в пятницу, что власти будут принимать меры на валютном рынке по мере необходимости.Доллар в пятницу подорожал на 0,2%, до 159,20 иены после роста более чем на 0,3% до внутридневного максимума 159,45 иены и падения на 0,7% до минимума 157,75 иены на торгах в Азии."Это одно из двух: рынок сегодня утром либо паникует без явной на то причины в ожидании второго раунда интервенции, но я думаю, что теперь, когда Банк Японии снова взял на себя обязательства, у него есть все основания для повторного вмешательства, - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG. Либо участники рынка просто очень осторожны".Движения иены против других валют также были неспокойными, хотя в течение торгового дня она снизилась: евро вырос на 0,3% против иены, а фунт - на 0,4%, отыграв предыдущие потери.Самый широкий индекс MSCI для акций Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии вырос на 0,1 %, в то время как японский индекс Nikkei упал более чем на 2%, что было вызвано падением акций технологических компаний.В Китае данные по внешней торговле в пятницу были смешанными. Экспорт в июне рос самыми быстрыми темпами за 15 месяцев, в то время как импорт неожиданно сократился на фоне слабого внутреннего спроса, что указывает на необходимость дальнейшего стимулирования экономики для ее восстановления.Рынки практически не отреагировали на эти данные, а китайский индекс голубых фишек поднялся на 0,1%.Тем временем фунт укрепился на 0,15% до 1,2932 доллара, немного не дотянув до максимума за год, достигнутого в четверг, поскольку комментарии руководителей Банка Англии и более благоприятные, чем ожидалось, данные по ВВП заставили трейдеров умерить ожидания снижения ставки в августе.Цены на нефть выросли, так как признаки высокого летнего спроса и ослабления инфляционного давления в США укрепили уверенность инвесторов.Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6%, до 85,89 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,7%, до 83,20 доллара за баррель.Золото подешевело на 0,4%, до 2405 долларов за унцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки