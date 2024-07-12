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В США подсчитали объем сокращения прямых иностранных инвестиций - 12.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240712/investitsii-850062950.html
В США подсчитали объем сокращения прямых иностранных инвестиций
В США подсчитали объем сокращения прямых иностранных инвестиций - 12.07.2024, ПРАЙМ
В США подсчитали объем сокращения прямых иностранных инвестиций
Прямые иностранные инвестиции в США сокращаются второй год подряд - в 2023 году они уменьшились более чем на четверть, до 148,8 миллиарда долларов, говорится в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:05+0300
2024-07-12T17:05+0300
экономика
сша
инвестиции
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в США сокращаются второй год подряд - в 2023 году они уменьшились более чем на четверть, до 148,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении американского статбюро. "Расходы прямых иностранных инвесторов на приобретение, создание или расширение предприятий в США в 2023 году составили 148,8 миллиарда долларов", - сказано в сообщении. Прямые инвестиции в прошлом году сокращались второй год подряд - в этот раз на 57,4 миллиарда долларов, или на 28%. При этом их объем оказался ниже среднегодового показателя в 265,6 миллиарда долларов США за 2014–2022 годы. Отмечается, что большая часть инвестиций нерезидентов пришлась на приобретение существующих предприятий - 136,5 миллиарда долларов, что 29% ниже прошлогоднего уровня. Расходы на создание новых предприятий составили 7,4 миллиарда долларов против 5,2 миллиарда годом ранее, а на расширение существующих компаний, принадлежащих иностранцам, - 5 миллиардов долларов против 7,9 миллиарда годом ранее. Страной с крупнейшими прямыми инвестициями в США стала Канада с 53,4 миллиарда долларов. На втором месте оказалась Япония (14,6 миллиарда долларов), за ней следует Швеция (8,4 миллиарда). По регионам доля Европы в 2023 году составила 33,8%. В прошлом году на долю Европы приходилось 57,4%, а в тройку лидеров помимо Канады входили Великобритания и Франция.
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сша, инвестиции
Экономика, США, инвестиции
17:05 12.07.2024
 
В США подсчитали объем сокращения прямых иностранных инвестиций

Статбюро: прямые иностранные инвестиции в США сократились более чем на четверть

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Прямые иностранные инвестиции в США сокращаются второй год подряд - в 2023 году они уменьшились более чем на четверть, до 148,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении американского статбюро.
"Расходы прямых иностранных инвесторов на приобретение, создание или расширение предприятий в США в 2023 году составили 148,8 миллиарда долларов", - сказано в сообщении.
Прямые инвестиции в прошлом году сокращались второй год подряд - в этот раз на 57,4 миллиарда долларов, или на 28%. При этом их объем оказался ниже среднегодового показателя в 265,6 миллиарда долларов США за 2014–2022 годы.
Отмечается, что большая часть инвестиций нерезидентов пришлась на приобретение существующих предприятий - 136,5 миллиарда долларов, что 29% ниже прошлогоднего уровня. Расходы на создание новых предприятий составили 7,4 миллиарда долларов против 5,2 миллиарда годом ранее, а на расширение существующих компаний, принадлежащих иностранцам, - 5 миллиардов долларов против 7,9 миллиарда годом ранее.
Страной с крупнейшими прямыми инвестициями в США стала Канада с 53,4 миллиарда долларов. На втором месте оказалась Япония (14,6 миллиарда долларов), за ней следует Швеция (8,4 миллиарда). По регионам доля Европы в 2023 году составила 33,8%.
В прошлом году на долю Европы приходилось 57,4%, а в тройку лидеров помимо Канады входили Великобритания и Франция.
 
ЭкономикаСШАинвестиции
 
 
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