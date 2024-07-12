https://1prime.ru/20240712/iskander-850051686.html

Уничтожают украинскую ПВО. В США признали эффективность российский ракет

Уничтожают украинскую ПВО. В США признали эффективность российский ракет - 12.07.2024, ПРАЙМ

Уничтожают украинскую ПВО. В США признали эффективность российский ракет

Российские ракетные комплексы "Искандер-М" уничтожают лучшие системы ПВО на Украине, передает Military Watch Magazine. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:05+0300

2024-07-12T13:05+0300

2024-07-12T13:05+0300

вооружения

россия

вооружение

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Российские ракетные комплексы "Искандер-М" уничтожают лучшие системы ПВО на Украине, передает Military Watch Magazine."Новые кадры, опубликованные Министерством обороны России, подтверждают успешные удары с использованием баллистических ракетных комплексов “Искандер-М” и уничтожение двух батарей противовоздушной обороны Patriot", — говорится в материале.Отмечается, что комплексы "Искандер" нанесли удары не только по двум пусковым установкам ПВО Patriot, но и радару "Жираф" в Южном Одесской области. Хотя "Искандер" не является специализированной системой подавления ПВО, его высокоточные возможности позволяют уничтожать мобильные цели.Ранее опубликованные кадры показывают, как "Искандер-М" уничтожил украинские комплексы Patriot в Донецкой области. Это позволило существенно ослабить противовоздушную оборону в этом районе.Украина получила системы Patriot от трех стран в 2023 году, американская сторона обещала продолжить поставки. Однако, поскольку американский арсенал расходуется быстро, Вашингтон пытается пополнить запасы украинских систем, в том числе передавая собственные системы в Восточную Европу с помощью Израиля, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, вооружение