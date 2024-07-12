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Крайняя мера. Зачем рынку труда понадобились пенсионеры - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Крайняя мера. Зачем рынку труда понадобились пенсионеры
Крайняя мера. Зачем рынку труда понадобились пенсионеры - 12.07.2024, ПРАЙМ
Крайняя мера. Зачем рынку труда понадобились пенсионеры
Дискуссия об активном привлечении пенсионеров на рынок труда объяснима дефицитом кадров. Но важно понимать, что это всегда краткосрочное решение, в том числе, в | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T05:05+0300
2024-07-12T05:05+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Дискуссия об активном привлечении пенсионеров на рынок труда объяснима дефицитом кадров. Но важно понимать, что это всегда краткосрочное решение, в том числе, в силу физиологических причин. Нередко люди выходят на заслуженный отдых не потому, что их знания не востребованы, а потому, что качество их работы со временем ухудшается. Они стареют, начинают больше и дольше болеть.Поэтому как краткосрочную меру для снижения существующего кадрового дефицита можно только приветствовать привлечение пенсионеров на рынок труда. Но как долгосрочный метод – это, безусловно, порочное решение.Проблема ведь не в том, что у нас существует слишком много вакансий. Проблема в том, что производительность труда на них недостаточно высока. И, разумеется, здесь всегда нужно соблюдать баланс. То есть, привлечение пенсионеров без того, чтобы создать систему передачи их опыта, мало полезно. Равно как и профессионально-техническая подготовка вне комплекса обучения на предприятиях и роста разрядности у существующих рабочих. Ведь это именно те сферы, где труд работников старшего возраста наиболее востребован. Полагаю, что именно так это и нужно рассматривать.Безусловно, такое решение со стороны работодателей необходимо поддержать как краткосрочную меру. Но четко отдавая себе отчет именно в ее неизбежной краткосрочности. На этой базе, на основе использования опыта и знаний людей старшего возраста, необходимо создавать систему постоянного повышения производительности труда у существующих рабочих, начиная с самых молодых и заканчивая профессионалами 2-го, 3-го, 4-го разряда, постепенно доводя их уровень до 5-го и 6-го разрядов.Автор - член Центрального Совета, руководитель аналитического отдела Независимого Профсоюза "Новый труд", кандидат экономических наук Саид Гафуров.
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Саид Гафуров
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
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мнения аналитиков
Мнения аналитиков
05:05 12.07.2024
 
Крайняя мера. Зачем рынку труда понадобились пенсионеры

Экономист Гафуров: привлечение пенсионеров на рынок труда даст короткий эффект

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Член Центрального Совета, руководитель аналитического отдела Независимого Профсоюза Новый труд, кандидат экономических наук Саид Гафуров
Саид Гафуров
Член Центрального Совета, руководитель аналитического отдела Независимого Профсоюза "Новый труд"
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Дискуссия об активном привлечении пенсионеров на рынок труда объяснима дефицитом кадров. Но важно понимать, что это всегда краткосрочное решение, в том числе, в силу физиологических причин. Нередко люди выходят на заслуженный отдых не потому, что их знания не востребованы, а потому, что качество их работы со временем ухудшается. Они стареют, начинают больше и дольше болеть.
Поэтому как краткосрочную меру для снижения существующего кадрового дефицита можно только приветствовать привлечение пенсионеров на рынок труда. Но как долгосрочный метод – это, безусловно, порочное решение.
Проблема ведь не в том, что у нас существует слишком много вакансий. Проблема в том, что производительность труда на них недостаточно высока. И, разумеется, здесь всегда нужно соблюдать баланс. То есть, привлечение пенсионеров без того, чтобы создать систему передачи их опыта, мало полезно.
Равно как и профессионально-техническая подготовка вне комплекса обучения на предприятиях и роста разрядности у существующих рабочих. Ведь это именно те сферы, где труд работников старшего возраста наиболее востребован. Полагаю, что именно так это и нужно рассматривать.
Безусловно, такое решение со стороны работодателей необходимо поддержать как краткосрочную меру. Но четко отдавая себе отчет именно в ее неизбежной краткосрочности. На этой базе, на основе использования опыта и знаний людей старшего возраста, необходимо создавать систему постоянного повышения производительности труда у существующих рабочих, начиная с самых молодых и заканчивая профессионалами 2-го, 3-го, 4-го разряда, постепенно доводя их уровень до 5-го и 6-го разрядов.
Автор - член Центрального Совета, руководитель аналитического отдела Независимого Профсоюза "Новый труд", кандидат экономических наук Саид Гафуров.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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