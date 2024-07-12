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В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет

В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет

Категорию "ограниченно годен" отменили на Украине, теперь украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:35+0300

2024-07-12T13:35+0300

2024-07-12T13:35+0300

украина

всу

мобилизация на украине

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Категорию "ограниченно годен" отменили на Украине, теперь украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее в апреле призывной возраст снизили с 27 до 25 лет."После отмены статуса "ограничено годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация. Я говорю об этом и пытаюсь это изменить", - отметил он.Гончаренко* добавил, что соответствующий законопроект уже подан.Владимир Зеленский отменил статус "ограниченно годный" в апреле этого года. Согласно закону, мужчины со второй или третьей группой инвалидности в течение девяти месяцев с момента вступления документа в силу должны повторно пройти медицинскую комиссию.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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украина, всу, мобилизация на украине