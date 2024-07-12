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В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет
Категорию "ограниченно годен" отменили на Украине, теперь украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:35+0300
2024-07-12T13:35+0300
украина
всу
мобилизация на украине
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Категорию "ограниченно годен" отменили на Украине, теперь украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.Ранее в апреле призывной возраст снизили с 27 до 25 лет."После отмены статуса "ограничено годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация. Я говорю об этом и пытаюсь это изменить", - отметил он.Гончаренко* добавил, что соответствующий законопроект уже подан.Владимир Зеленский отменил статус "ограниченно годный" в апреле этого года. Согласно закону, мужчины со второй или третьей группой инвалидности в течение девяти месяцев с момента вступления документа в силу должны повторно пройти медицинскую комиссию.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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украина, всу, мобилизация на украине
УКРАИНА, ВСУ, мобилизация на Украине
13:35 12.07.2024
 
В Киеве допустили мобилизацию украинцев моложе 25 лет

Гончаренко*: имевших непризывной статус украинцев моложе 25 могут мобилизовать

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Категорию "ограниченно годен" отменили на Украине, теперь украинцев моложе 25 лет могут мобилизовать. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в апреле призывной возраст снизили с 27 до 25 лет.
"После отмены статуса "ограничено годный" в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус, сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет. Это недопустимая дискриминация. Я говорю об этом и пытаюсь это изменить", - отметил он.
Гончаренко* добавил, что соответствующий законопроект уже подан.
Владимир Зеленский отменил статус "ограниченно годный" в апреле этого года. Согласно закону, мужчины со второй или третьей группой инвалидности в течение девяти месяцев с момента вступления документа в силу должны повторно пройти медицинскую комиссию.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
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УКРАИНАВСУмобилизация на Украине
 
 
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