https://1prime.ru/20240712/kitay-850039708.html

В Китае призвали не использовать торговлю как оружие

В Китае призвали не использовать торговлю как оружие - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Китае призвали не использовать торговлю как оружие

Китай призывает не использовать торговлю как оружие против других стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:28+0300

2024-07-12T11:28+0300

2024-07-12T11:28+0300

экономика

китай

торговля

оружие

мир

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - ПРАЙМ. Китай призывает не использовать торговлю как оружие против других стран, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи. "Все мы сталкиваемся с различными трудностями и проблемами и в рамках БРИКС мы можем наладить взаимовыгодное сотрудничество и действовать ответственно, вносить позитивный вклад в развитие мира на фоне турбулентности, которую мы сейчас наблюдаем", - сказал он, выступая в ходе Х парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге. По его словам, необходимо отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран и с уважением относится к интересам друг друга, "отказаться от блокового противостояния и строить многополярный мир". "Все споры между странами нужно урегулировать мирным путем и обеспечить тем самым всеобщую безопасность. Нужно избегать политизации и использования торговли как орудия против других стран. Нужно выстраивать стабильные цепочки поставок", - заключил Чжао Лэцзи. Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля.

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китай, торговля, оружие, мир, брикс