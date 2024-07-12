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Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню - 12.07.2024, ПРАЙМ
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню
Китай наложил рестрикции на шесть американских военно-промышленных компаний, которые продают оружие Тайваню, о чем сообщает китайское Центральное телевидение. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:09+0300
2024-07-12T14:09+0300
2024-07-12T14:24+0300
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ПЕКИН, 12 июл - ПРАЙМ. Китай наложил рестрикции на шесть американских военно-промышленных компаний, которые продают оружие Тайваню, о чем сообщает китайское Центральное телевидение. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что недавно Соединенные Штаты снова анонсировали продажу оружия Тайваню, что подрывает принцип "одного Китая".Согласно сообщению телеканала, в санкционный список были включены Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Тайваню систем Switchblade-300 и беспилотников ALTIUS 600M-V на общую сумму около 360 миллионов долларов. Китай считает это нарушением принципа "одного Китая" и нарушением его суверенитета.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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китай, сша, тайвань
КИТАЙ, США, ТАЙВАНЬ, Политика
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню
Китай ввел санкции против компаний США из-за нарушения принципа "одного Китая"
ПЕКИН, 12 июл - ПРАЙМ. Китай наложил рестрикции на шесть американских военно-промышленных компаний, которые продают оружие Тайваню, о чем сообщает китайское Центральное телевидение.
В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что недавно Соединенные Штаты снова анонсировали продажу оружия Тайваню, что подрывает принцип "одного Китая".
Согласно сообщению телеканала, в санкционный список были включены Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.
Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Тайваню систем Switchblade-300 и беспилотников ALTIUS 600M-V на общую сумму около 360 миллионов долларов. Китай считает это нарушением принципа "одного Китая" и нарушением его суверенитета.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая в тот период занимала пост спикера палаты представителей США. Пекин, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси и увидел в ее действиях поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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