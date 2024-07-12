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Сбербанк обложил комиссией покупки с кредитки в рассрочку на маркетплейсах

Сбербанк обложил комиссией покупки с кредитки в рассрочку на маркетплейсах - 12.07.2024, ПРАЙМ

Сбербанк обложил комиссией покупки с кредитки в рассрочку на маркетплейсах

Покупка товаров в рассрочку на маркетплейсах "Яндекс маркет", Wildberries и Ozon считается переводом, а не оплатой товара по карте, поэтому если оплачивать ее с | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:26+0300

2024-07-12T15:26+0300

2024-07-12T15:26+0300

экономика

сбербанк

маркетплейс

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Покупка товаров в рассрочку на маркетплейсах "Яндекс маркет", Wildberries и Ozon считается переводом, а не оплатой товара по карте, поэтому если оплачивать ее с кредитной карты Сбербанка, взимается комиссия за перевод в другой банк, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации. "Это считается операцией, как банковский перевод в "Яндекс банк", — сказал оператор Сбербанка, отвечая на вопрос о том, почему за оплату покупки "Яндекс сплитом" с кредитной карты "Сбера" клиент банка заплатил комиссию. Сбербанк с 1 июля ввел комиссию в 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей, за пополнение карт других банков с кредитной "Сберкарты" через "Сбербанк Онлайн", а также через приложение или сайт другого банка. "Сплит — это кредит от другой организации, таким образом, клиент оплачивает кредит кредитной картой другого банка, и платежи идут как переводы в тот банк с кредитки "Сбера", поэтому лучше избегать оплату сплитом", — пояснил сотрудник банка. Чтобы не было комиссий, покупка должна совершаться именно в виде оплаты "либо в магазине, прикладывая карту, либо если вы в интернете что-то покупаете, то это должен быть проверенный магазин, и там оплата должна производиться с вводом номера карты, срока действия и тремя цифрами с оборота карты", пояснили в колл-центре. Сотрудник добавил, что покупки частями на других маркетплейсах тоже проходят как переводы в другие банки. "Если вы оплачиваете на сайте Wildberries или Ozon, и у вас там карта привязана — то есть вы указали номер карты, срок действия, то это будет именно оплата — все будет нормально. Но если вы переводите деньги в "Ozon банк" или "Вайлдберриз банк", чтобы подешевле купить, тогда это будет уже перевод", — заключил он. При этом за рассрочку на своем маркетплейсе "Купер" Сбербанк комиссию не берет.

https://1prime.ru/20240710/sberbank-849983645.html

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сбербанк, маркетплейс