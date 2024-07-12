Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240712/krushenie-850070032.html
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной - 12.07.2024, ПРАЙМ
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной
Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T20:34+0300
2024-07-12T20:34+0300
происшествия
россия
крушение
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/75041/96/750419622_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_fbbd76436d9d02b2d6bd8cf4a43e6686.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", — сказал собеседник агентства.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
https://1prime.ru/20240712/gazprom-850060913.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75041/96/750419622_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_3b71d9162ff2b0db05d830c317d4362d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крушение, самолет
Происшествия, РОССИЯ, крушение, самолет
20:34 12.07.2024
 
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной

Причиной крушения SSJ-100 под Коломной мог стать отказ двух двигателей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоселок Сагра Свердловской области
Поселок Сагра Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", — сказал собеседник агентства.
В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
Презентация нового гражданского самолета Sukhoi SuperJet-100 - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"
16:39
 
ПроисшествияРОССИЯкрушениесамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала