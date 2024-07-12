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Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной - 12.07.2024, ПРАЙМ
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной
Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T20:34+0300
2024-07-12T20:34+0300
2024-07-12T20:34+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", — сказал собеседник агентства.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
https://1prime.ru/20240712/gazprom-850060913.html
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Происшествия, РОССИЯ, крушение, самолет
Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной
Причиной крушения SSJ-100 под Коломной мог стать отказ двух двигателей
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", — сказал собеседник агентства.
В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
Потерпевший крушение в Подмосковье лайнер принадлежал "Газпром Авиа"