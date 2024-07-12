https://1prime.ru/20240712/krushenie-850070032.html

Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной

Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной - 12.07.2024, ПРАЙМ

Экстренные службы назвали возможную причину крушения SSJ-100 под Коломной

Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T20:34+0300

2024-07-12T20:34+0300

2024-07-12T20:34+0300

происшествия

россия

крушение

самолет

https://cdnn.1prime.ru/img/75041/96/750419622_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_fbbd76436d9d02b2d6bd8cf4a43e6686.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Причиной крушения самолета недалеко от Подмосковной Коломны мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", — сказал собеседник агентства.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).

https://1prime.ru/20240712/gazprom-850060913.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крушение, самолет