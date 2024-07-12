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Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации

Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации - 12.07.2024, ПРАЙМ

Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации

Самолет, разбившийся в Подмосковье, осуществлял полет в согласно принятому плану, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 24". | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T22:49+0300

2024-07-12T22:49+0300

2024-07-12T22:49+0300

происшествия

россия

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крушение

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Самолет, разбившийся в Подмосковье, осуществлял полет в согласно принятому плану, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 24". "Он осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов", — сказал он.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".

подмосковье

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