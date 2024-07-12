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На Украине впервые подняли курс доллара к гривне до исторического максимума
На Украине впервые подняли курс доллара к гривне до исторического максимума - 12.07.2024, ПРАЙМ
На Украине впервые подняли курс доллара к гривне до исторического максимума
Национальный банк Украины (НБУ) впервые поднял курс доллара к гривне до исторического максимума, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:43+0300
2024-07-12T16:43+0300
2024-07-12T16:43+0300
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) впервые поднял курс доллара к гривне до исторического максимума, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Официальный курс на 12 июля установлен на уровне 41,04 гривны за 1 доллар. Таким образом, американская валюта впервые преодолела отметку в 41 гривну. Как отмечает НБУ, евро вырос до отметки 44,68 гривны. Украинский нацбанк с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.
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украина, доллар, гривна, курсы валют
УКРАИНА, доллар, гривна, Курсы валют
На Украине впервые подняли курс доллара к гривне до исторического максимума
Нацбанк Украины впервые поднял курс доллара к гривне до исторического максимума
МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) впервые поднял курс доллара к гривне до исторического максимума, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Официальный курс на 12 июля установлен на уровне 41,04 гривны за 1 доллар. Таким образом, американская валюта впервые преодолела отметку в 41 гривну. Как отмечает НБУ, евро вырос до отметки 44,68 гривны.
Украинский нацбанк с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом гривна начала заметно ослабляться в декабре: за доллар стали впервые давать 37 гривен.