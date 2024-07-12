https://1prime.ru/20240712/lada-850050273.html
Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами
Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами - 12.07.2024, ПРАЙМ
Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами
Владельцы старой модели Lada Vesta начали устанавливать цифровую панель от новой модели Vesta NG, пишет портал Quto. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:33+0300
2024-07-12T12:33+0300
2024-07-12T12:33+0300
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lada
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Владельцы старой модели Lada Vesta начали устанавливать цифровую панель от новой модели Vesta NG, пишет портал Quto.В издании отметили, что после установки обнаруживается, что навигационный экран не работает, и кнопками на руле не получается управлять мультимедийной системой.Чтобы активировать эти функции, необходимо установить мультимедийную систему Enjoy Vision PRO. Для проведения обновления потребуется набор специальных компонентов, включая приборы, адаптеры, руль, рамку, чехол для подушки руля, накладку и козырек, говорится в материале.Стоимость такого набора составляет около 45 тысяч рублей. Однако некоторые из этих компонентов можно изготовить самостоятельно с помощью 3D-принтера, что позволяет сэкономить деньги.
https://1prime.ru/20240711/avtovaz-850025046.html
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россия, lada
Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами
Quto: владельцы научились ставить на старые "Весты" цифровые приборы
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Владельцы старой модели Lada Vesta начали устанавливать цифровую панель от новой модели Vesta NG, пишет
портал Quto.
В издании отметили, что после установки обнаруживается, что навигационный экран не работает, и кнопками на руле не получается управлять мультимедийной системой.
Чтобы активировать эти функции, необходимо установить мультимедийную систему Enjoy Vision PRO. Для проведения обновления потребуется набор специальных компонентов, включая приборы, адаптеры, руль, рамку, чехол для подушки руля, накладку и козырек, говорится в материале.
Стоимость такого набора составляет около 45 тысяч рублей. Однако некоторые из этих компонентов можно изготовить самостоятельно с помощью 3D-принтера, что позволяет сэкономить деньги.
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