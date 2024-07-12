https://1prime.ru/20240712/lada-850050273.html

Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами

Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами - 12.07.2024, ПРАЙМ

Владельцы Lada Vesta научились оснащать ее цифровыми приборами

Владельцы старой модели Lada Vesta начали устанавливать цифровую панель от новой модели Vesta NG, пишет портал Quto. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:33+0300

2024-07-12T12:33+0300

2024-07-12T12:33+0300

россия

lada

https://cdnn.1prime.ru/img/82783/92/827839254_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_423e42f08c51eab3114bdea2198923e3.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Владельцы старой модели Lada Vesta начали устанавливать цифровую панель от новой модели Vesta NG, пишет портал Quto.В издании отметили, что после установки обнаруживается, что навигационный экран не работает, и кнопками на руле не получается управлять мультимедийной системой.Чтобы активировать эти функции, необходимо установить мультимедийную систему Enjoy Vision PRO. Для проведения обновления потребуется набор специальных компонентов, включая приборы, адаптеры, руль, рамку, чехол для подушки руля, накладку и козырек, говорится в материале.Стоимость такого набора составляет около 45 тысяч рублей. Однако некоторые из этих компонентов можно изготовить самостоятельно с помощью 3D-принтера, что позволяет сэкономить деньги.

https://1prime.ru/20240711/avtovaz-850025046.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, lada