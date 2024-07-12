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"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:44+0300
2024-07-12T10:44+0300
2024-07-12T10:44+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — сказал глава внешнеполитического ведомства.В начале июня президент России Владимир Путин заявил о возможности асимметричного ответа на поставку Украине оружия дальнего радиуса поражения. Россия рассматривает переброску своего оружия в те регионы, откуда можно будет наносить удары по государствам, поставляющим оружие Украине.Киев, позиция которого ослаблена неудачами на поле боя, обратился к Западу с просьбой разрешить использование оружия для нанесения ударов вглубь России. К этой просьбе присоединились Великобритания, Франция и США.Конгрессмены США также призвали главу Минобороны страны разрешить украинским ВСУ наносить удары по России с помощью западного оружия. Конгрессмен Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту российской территории для иллюстрации площади, которую могут покрыть ракеты ATACMS, поставляемые США.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛИТВА
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
Глава МИД Литвы: нужно сказать спасибо Киеву за стремление бить по России
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил
глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
В начале июня президент России Владимир Путин заявил о возможности асимметричного ответа на поставку Украине оружия дальнего радиуса поражения. Россия рассматривает переброску своего оружия в те регионы, откуда можно будет наносить удары по государствам, поставляющим оружие Украине.
Киев, позиция которого ослаблена неудачами на поле боя, обратился к Западу с просьбой разрешить использование оружия для нанесения ударов вглубь России. К этой просьбе присоединились Великобритания, Франция и США.
Конгрессмены США также призвали главу Минобороны страны разрешить украинским ВСУ наносить удары по России с помощью западного оружия. Конгрессмен Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту российской территории для иллюстрации площади, которую могут покрыть ракеты ATACMS, поставляемые США.
США разрешили Киеву бить по территории России у границы с Сумской областью