Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240712/litva-850038152.html
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:44+0300
2024-07-12T10:44+0300
политика
россия
украина
литва
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — сказал глава внешнеполитического ведомства.В начале июня президент России Владимир Путин заявил о возможности асимметричного ответа на поставку Украине оружия дальнего радиуса поражения. Россия рассматривает переброску своего оружия в те регионы, откуда можно будет наносить удары по государствам, поставляющим оружие Украине.Киев, позиция которого ослаблена неудачами на поле боя, обратился к Западу с просьбой разрешить использование оружия для нанесения ударов вглубь России. К этой просьбе присоединились Великобритания, Франция и США.Конгрессмены США также призвали главу Минобороны страны разрешить украинским ВСУ наносить удары по России с помощью западного оружия. Конгрессмен Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту российской территории для иллюстрации площади, которую могут покрыть ракеты ATACMS, поставляемые США.
https://1prime.ru/20240619/razreshenie-849306455.html
украина
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, литва
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЛИТВА
10:44 12.07.2024
 
"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России

Глава МИД Литвы: нужно сказать спасибо Киеву за стремление бить по России

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
В начале июня президент России Владимир Путин заявил о возможности асимметричного ответа на поставку Украине оружия дальнего радиуса поражения. Россия рассматривает переброску своего оружия в те регионы, откуда можно будет наносить удары по государствам, поставляющим оружие Украине.
Киев, позиция которого ослаблена неудачами на поле боя, обратился к Западу с просьбой разрешить использование оружия для нанесения ударов вглубь России. К этой просьбе присоединились Великобритания, Франция и США.
Конгрессмены США также призвали главу Минобороны страны разрешить украинским ВСУ наносить удары по России с помощью западного оружия. Конгрессмен Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту российской территории для иллюстрации площади, которую могут покрыть ракеты ATACMS, поставляемые США.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
США разрешили Киеву бить по территории России у границы с Сумской областью
19 июня, 14:14
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала