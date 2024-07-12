https://1prime.ru/20240712/litva-850038152.html

"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России

"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России

Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T10:44+0300

2024-07-12T10:44+0300

2024-07-12T10:44+0300

политика

россия

украина

литва

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны должны сказать спасибо Киеву за готовность наносить удары по территории России. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети Х выразил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Как нам справиться с эскалацией со стороны России? У нас есть страна, которая готова управлять этим за нас. Сегодня они (украинцы - прим.ред) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим "нет", не сейчас, вместо этого мы должны сказать "спасибо", — сказал глава внешнеполитического ведомства.В начале июня президент России Владимир Путин заявил о возможности асимметричного ответа на поставку Украине оружия дальнего радиуса поражения. Россия рассматривает переброску своего оружия в те регионы, откуда можно будет наносить удары по государствам, поставляющим оружие Украине.Киев, позиция которого ослаблена неудачами на поле боя, обратился к Западу с просьбой разрешить использование оружия для нанесения ударов вглубь России. К этой просьбе присоединились Великобритания, Франция и США.Конгрессмены США также призвали главу Минобороны страны разрешить украинским ВСУ наносить удары по России с помощью западного оружия. Конгрессмен Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю Энтони Блинкену карту российской территории для иллюстрации площади, которую могут покрыть ракеты ATACMS, поставляемые США.

https://1prime.ru/20240619/razreshenie-849306455.html

украина

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, литва