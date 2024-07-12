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Будет только хуже. На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Будет только хуже. На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России
Будет только хуже. На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России - 12.07.2024, ПРАЙМ
Будет только хуже. На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России
Западные СМИ распространяют мифы о России, которые, очевидно, не соответствуют реальности. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять из них. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:25+0300
2024-07-12T10:40+0300
политика
россия
запад
миф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Западные СМИ распространяют мифы о России, которые, очевидно, не соответствуют реальности. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять из них."Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы", — отметил в своем аккаунте журналист.По его словам, российская экономика, которая была представлена Западом как "разорванная в клочья", обогнала другие развитые экономики мира. Западные "санкции" и надежды на "восстания" провалились, поскольку Владимир Путин получил большую поддержку на президентских выборах. Кроме того, российская армия вместо того, чтобы "развалиться", только укрепила свою мощь.Кроме того, никому так и не удалось "изолировать" президента Путина, он даже смог встретиться с двумя лидерами стран Североатлантического альянса, резюмировал Боуз.
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россия, запад, миф
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Миф
10:25 12.07.2024 (обновлено: 10:40 12.07.2024)
 
Будет только хуже. На Западе назвали пять потерпевших крах мифов о России

Боуз: западные СМИ распространяют не имеющую отношения к реальности ложь о РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Западные СМИ распространяют мифы о России, которые, очевидно, не соответствуют реальности. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х опроверг пять из них.
"Машина дезинформации на миллиард долларов, называемая основными западными СМИ, глубоко пронизана контролирующей ее западной разведкой, и она пропагандирует вам эту ложь и мифы", — отметил в своем аккаунте журналист.
По его словам, российская экономика, которая была представлена Западом как "разорванная в клочья", обогнала другие развитые экономики мира. Западные "санкции" и надежды на "восстания" провалились, поскольку Владимир Путин получил большую поддержку на президентских выборах. Кроме того, российская армия вместо того, чтобы "развалиться", только укрепила свою мощь.
Кроме того, никому так и не удалось "изолировать" президента Путина, он даже смог встретиться с двумя лидерами стран Североатлантического альянса, резюмировал Боуз.
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