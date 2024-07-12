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ЕС пригрозил крупным штрафом компании Маска из-за проблем с прозрачностью
ЕС пригрозил крупным штрафом компании Маска из-за проблем с прозрачностью - 12.07.2024, ПРАЙМ
ЕС пригрозил крупным штрафом компании Маска из-за проблем с прозрачностью
Компании Х Илона Маска грозит крупный штраф от ЕС из-за проблем с прозрачностью, передает Financial Times. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:21+0300
2024-07-12T14:21+0300
2024-07-12T14:21+0300
экономика
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штраф
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Компании Х Илона Маска грозит крупный штраф от ЕС из-за проблем с прозрачностью, передает Financial Times.Согласно изданию, в ЕК отметили, что Х нарушает знаковый закон о цифровых услугах, который вступил в силу в этом году и был разработан для более эффективного контроля за онлайн-контентом. Основное беспокойство вызывает разрешение приобретать всем пользователям "галочку", которая раньше была доступна только проверенным пользователям."Поскольку любой может подписаться на получение такого "проверенного" статуса, это негативно сказывается на способности пользователей принимать свободные и обоснованные решения о подлинности аккаунтов и контента, с которым они взаимодействуют", — заявили в Брюсселе.Так, если выводы ЕС подтвердятся, компании грозят штрафы в размере до шести процентов от общего оборота. В 2021 году, последнем полном году, когда Twitter опубликовал свои доходы, компания заработала 5,1 миллиарда долларов.В ЕС также заметили, что Х применяет "темные шаблоны" для манипулирования поведением пользователей.
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сша, илон маск, штраф
Экономика, США, Илон Маск, штраф
ЕС пригрозил крупным штрафом компании Маска из-за проблем с прозрачностью
FT: ЕС пригрозил крупным штрафом компании Х из-за проблем с прозрачностью
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Компании Х Илона Маска грозит крупный штраф от ЕС из-за проблем с прозрачностью, передает
Financial Times.
Согласно изданию, в ЕК отметили, что Х нарушает знаковый закон о цифровых услугах, который вступил в силу в этом году и был разработан для более эффективного контроля за онлайн-контентом. Основное беспокойство вызывает разрешение приобретать всем пользователям "галочку", которая раньше была доступна только проверенным пользователям.
"Поскольку любой может подписаться на получение такого "проверенного" статуса, это негативно сказывается на способности пользователей принимать свободные и обоснованные решения о подлинности аккаунтов и контента, с которым они взаимодействуют", — заявили в Брюсселе.
Так, если выводы ЕС подтвердятся, компании грозят штрафы в размере до шести процентов от общего оборота. В 2021 году, последнем полном году, когда Twitter опубликовал свои доходы, компания заработала 5,1 миллиарда долларов.
В ЕС также заметили, что Х применяет "темные шаблоны" для манипулирования поведением пользователей.
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