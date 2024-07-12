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Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО
Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли,... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:27+0300
2024-07-12T10:27+0300
экономика
россия
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС. Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной". "Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.
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россия, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
10:27 12.07.2024
 
Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО

Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший в своей истории кризис ВТО

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.
Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной".
"Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯВалентина Матвиенко
 
 
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