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Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО

Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО - 12.07.2024, ПРАЙМ

Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли,... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T10:27+0300

2024-07-12T10:27+0300

2024-07-12T10:27+0300

экономика

россия

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС. Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной". "Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.

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россия, валентина матвиенко