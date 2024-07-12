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В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране
В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране - 12.07.2024, ПРАЙМ
В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране
Необходимо стимулировать внутренний спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также поддерживать экспорт для развития отрасли в России, с соответствующим... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:18+0300
2024-07-12T11:18+0300
россия
рспп
металлы
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Необходимо стимулировать внутренний спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также поддерживать экспорт для развития отрасли в России, с соответствующим предложением выступил руководитель рабочей группы РСПП по развитию редкометальной отрасли, гендиректор "Аркминерал-Ресурс" Андрей Тренин. "Наши предложения заключаются в нескольких пунктах, основные из них… гарантия со стороны государства в виде госгарантий, offtake-контрактов и так далее для поддержания спроса на продукцию, которая пока не востребована рынком внутри страны", - сказал он в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы развития отрасли редких и редкоземельных металлов в Российской Федерации". Тренин также подчеркнул необходимость поддержки экспорта российских редкоземельных металлов. "Сейчас, к сожалению, спрос очень мал, узок и разрознен… Надо строить отрасль таким образом, чтобы наши металлы и изделия из них были востребованы на международном рынке", - добавил он. Для этого следует выстраивать кооперационные цепочки технологий и создавать совместные предприятия с перспективными компаниями за рубежом - в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Кроме того, в стратегии создания отрасли редких и редкоземельных металлов мирового уровня, представленной Трениным, есть предложение ввести политику здорового протекционизма. Так, с развитием собственной промышленности постепенно вводить ввозные пошлины на импортируемые продукты с прогнозируемым графиком их повышения при увеличении производства металлов внутри страны. В качестве следующего предложения прозвучала идея простимулировать ведущие российские компании минеральных удобрений создать общий инвестиционный фонд "для обеспечения долгосрочного (в течение 15-20 лет) и дешевого (3-5% годовых) проектного финансирования без дополнительного банковского обеспечения частным высокопередельным и вертикально интегрированным компаниям мирового уровня". Часть средств фонда предлагается направить на приобретение лучших мировых активов редких и редкоземельных металлов. В стратегии были отмечены и основные проблемы отрасли в России, среди них - сравнительно низкий процент содержания редких и редкоземельных металлов в российских рудах. Другие проблемы - расположение основных месторождений в труднодоступных регионах, географическая удаленность от предприятий-потребителей редкометальной продукции, отсутствие собственных технологий и оборудования переработки руд с получением конкурентоспособной товарной продукции. Согласно стратегии, преимуществами российской отрасли являются уникальные комплексные редкометальные месторождения. Их основным продуктом будут востребованные сегодня на внутреннем и внешнем рынке стратегические металлы, в том числе титансодержащие концентраты, с трудом импортируемые из других стран. Редкоземельные металлы же будут производиться попутно, не требуя отдельных производственных линий.
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россия, рспп, металлы
РОССИЯ, РСПП, металлы
11:18 12.07.2024
 
В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране

Нужно стимулировать внутренний спрос на редкие металлы в РФ - глава рабочей группы РСПП

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Необходимо стимулировать внутренний спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также поддерживать экспорт для развития отрасли в России, с соответствующим предложением выступил руководитель рабочей группы РСПП по развитию редкометальной отрасли, гендиректор "Аркминерал-Ресурс" Андрей Тренин.
"Наши предложения заключаются в нескольких пунктах, основные из них… гарантия со стороны государства в виде госгарантий, offtake-контрактов и так далее для поддержания спроса на продукцию, которая пока не востребована рынком внутри страны", - сказал он в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы развития отрасли редких и редкоземельных металлов в Российской Федерации".
Тренин также подчеркнул необходимость поддержки экспорта российских редкоземельных металлов. "Сейчас, к сожалению, спрос очень мал, узок и разрознен… Надо строить отрасль таким образом, чтобы наши металлы и изделия из них были востребованы на международном рынке", - добавил он. Для этого следует выстраивать кооперационные цепочки технологий и создавать совместные предприятия с перспективными компаниями за рубежом - в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
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Кроме того, в стратегии создания отрасли редких и редкоземельных металлов мирового уровня, представленной Трениным, есть предложение ввести политику здорового протекционизма. Так, с развитием собственной промышленности постепенно вводить ввозные пошлины на импортируемые продукты с прогнозируемым графиком их повышения при увеличении производства металлов внутри страны.
В качестве следующего предложения прозвучала идея простимулировать ведущие российские компании минеральных удобрений создать общий инвестиционный фонд "для обеспечения долгосрочного (в течение 15-20 лет) и дешевого (3-5% годовых) проектного финансирования без дополнительного банковского обеспечения частным высокопередельным и вертикально интегрированным компаниям мирового уровня". Часть средств фонда предлагается направить на приобретение лучших мировых активов редких и редкоземельных металлов.
В стратегии были отмечены и основные проблемы отрасли в России, среди них - сравнительно низкий процент содержания редких и редкоземельных металлов в российских рудах. Другие проблемы - расположение основных месторождений в труднодоступных регионах, географическая удаленность от предприятий-потребителей редкометальной продукции, отсутствие собственных технологий и оборудования переработки руд с получением конкурентоспособной товарной продукции.
Согласно стратегии, преимуществами российской отрасли являются уникальные комплексные редкометальные месторождения. Их основным продуктом будут востребованные сегодня на внутреннем и внешнем рынке стратегические металлы, в том числе титансодержащие концентраты, с трудом импортируемые из других стран. Редкоземельные металлы же будут производиться попутно, не требуя отдельных производственных линий.
 
РОССИЯРСППметаллы
 
 
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