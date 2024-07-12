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В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране

В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране - 12.07.2024, ПРАЙМ

В России призвали стимулировать спрос на редкие металлы в стране

Необходимо стимулировать внутренний спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также поддерживать экспорт для развития отрасли в России, с соответствующим... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:18+0300

2024-07-12T11:18+0300

2024-07-12T11:18+0300

россия

рспп

металлы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Необходимо стимулировать внутренний спрос на редкие и редкоземельные металлы, а также поддерживать экспорт для развития отрасли в России, с соответствующим предложением выступил руководитель рабочей группы РСПП по развитию редкометальной отрасли, гендиректор "Аркминерал-Ресурс" Андрей Тренин. "Наши предложения заключаются в нескольких пунктах, основные из них… гарантия со стороны государства в виде госгарантий, offtake-контрактов и так далее для поддержания спроса на продукцию, которая пока не востребована рынком внутри страны", - сказал он в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы развития отрасли редких и редкоземельных металлов в Российской Федерации". Тренин также подчеркнул необходимость поддержки экспорта российских редкоземельных металлов. "Сейчас, к сожалению, спрос очень мал, узок и разрознен… Надо строить отрасль таким образом, чтобы наши металлы и изделия из них были востребованы на международном рынке", - добавил он. Для этого следует выстраивать кооперационные цепочки технологий и создавать совместные предприятия с перспективными компаниями за рубежом - в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Кроме того, в стратегии создания отрасли редких и редкоземельных металлов мирового уровня, представленной Трениным, есть предложение ввести политику здорового протекционизма. Так, с развитием собственной промышленности постепенно вводить ввозные пошлины на импортируемые продукты с прогнозируемым графиком их повышения при увеличении производства металлов внутри страны. В качестве следующего предложения прозвучала идея простимулировать ведущие российские компании минеральных удобрений создать общий инвестиционный фонд "для обеспечения долгосрочного (в течение 15-20 лет) и дешевого (3-5% годовых) проектного финансирования без дополнительного банковского обеспечения частным высокопередельным и вертикально интегрированным компаниям мирового уровня". Часть средств фонда предлагается направить на приобретение лучших мировых активов редких и редкоземельных металлов. В стратегии были отмечены и основные проблемы отрасли в России, среди них - сравнительно низкий процент содержания редких и редкоземельных металлов в российских рудах. Другие проблемы - расположение основных месторождений в труднодоступных регионах, географическая удаленность от предприятий-потребителей редкометальной продукции, отсутствие собственных технологий и оборудования переработки руд с получением конкурентоспособной товарной продукции. Согласно стратегии, преимуществами российской отрасли являются уникальные комплексные редкометальные месторождения. Их основным продуктом будут востребованные сегодня на внутреннем и внешнем рынке стратегические металлы, в том числе титансодержащие концентраты, с трудом импортируемые из других стран. Редкоземельные металлы же будут производиться попутно, не требуя отдельных производственных линий.

https://1prime.ru/20240607/sokraschenie-848969683.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рспп, металлы