https://1prime.ru/20240712/mikrozaymy-850031536.html

Исследование раскрыло, от чего зависит размер оформленного микрозайма

Исследование раскрыло, от чего зависит размер оформленного микрозайма - 12.07.2024, ПРАЙМ

Исследование раскрыло, от чего зависит размер оформленного микрозайма

Женщины в первом полугодии 2024 года в среднем брали более крупные микрозаймы, чем мужчины, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер"... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T05:25+0300

2024-07-12T05:25+0300

2024-07-12T05:25+0300

россия

микрозаймы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Женщины в первом полугодии 2024 года в среднем брали более крупные микрозаймы, чем мужчины, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" на основе собственных данных (имеется в распоряжении РИА Новости). "Что касается среднего чека займа, женщины из числа новых клиентов берут в среднем 7,4 тысячи рублей, из числа повторных — 10,5 тысячи рублей. Мужчины же отмечаются более скромными суммами — 6,1 тысячи рублей для новых клиентов и 10,1 тысячи рублей для повторных", - говорится в материалах. Таким образом, среди новых клиентов МФО женщины в среднем брали суммы микрозаймов на 21,3% крупнее, чем мужчины, а среди старых клиентов – на 4%. При этом средние запрашиваемые суммы у мужчин и женщин в целом сопоставимы, отметили в сервисе. Средняя запрашиваемая сумма у заемщиков-женщин составляет 19,3 тысячи рублей для новых клиентов и 10,8 тысячи рублей для повторных. У мужчин эти суммы составляют 19,5 тысячи рублей и 10,6 тысячи рублей соответственно. Оказалось, что уровень одобрения займов у женщин и мужчин отличается только для новых клиентов. "Так, женщины из числа новых для компании клиентов получают положительный ответ в 29% случаев, тогда как мужчины — только в 23% случаев. А вот для повторных клиентов уровень одобрения как для женщин, так и для мужчин, держится на уровне 88%", - сказано в исследовании. Что касается платежной дисциплины, то сервис выяснил, что женщины - новые клиенты возвращают вовремя 62% займов, повторные — 77% займов, тогда как мужчины — 61% и 76% соответственно.

https://1prime.ru/20240710/zaymy-849971412.html

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россия, микрозаймы