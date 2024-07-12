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Минфин разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров по ВСМ - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Минфин разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров по ВСМ
Минфин разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров по ВСМ - 12.07.2024, ПРАЙМ
Минфин разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров по ВСМ
Минфин России разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий возможность предоставления нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:14+0300
2024-07-12T17:14+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Минфин России разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий возможность предоставления нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Так, предлагается дополнить главу 21 "Налог на добавленную стоимость" статьи 164 ("Налоговые ставки" - ред.) и 165 ("Порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов" - ред.) части второй Налогового кодекса. "1) пункт 1 статьи 164 дополнить ... услуг по перевозке (организации перевозки) пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - говорится в тексте проекта. Согласно проекту, при перевозках необходимо будет подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС и налоговых вычетов. Для этого в налоговые органы должен быть представлен реестр перевозочных (проездных) и иных документов, подтверждающих оказание таких услуг. При этом в нем должны быть указаны номера этих документов, наименований или кодов железнодорожных станций отправления и назначения, даты оказания услуг, стоимости услуг, отмечается в документе. "Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его принятия, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость", - отмечается в тексте. Предполагается, что изменения по НДС будут применяться с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года. В конце прошлого года замглавы РЖД Олег Тони сообщал, что для проекта ВСМ с регионами и Минфином прорабатывается возможность предоставления нулевой ставки НДС в отношении услуг по предоставлению в аренду и по использованию инфраструктуры, а также нулевой налог на имущество. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом в России планируется сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
17:14 12.07.2024
 
Минфин разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров по ВСМ

Минфин разработал проект о нулевом НДС для перевозок пассажиров и багажа по ВСМ

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Минфин России разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий возможность предоставления нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, предлагается дополнить главу 21 "Налог на добавленную стоимость" статьи 164 ("Налоговые ставки" - ред.) и 165 ("Порядок подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов" - ред.) части второй Налогового кодекса.
"1) пункт 1 статьи 164 дополнить ... услуг по перевозке (организации перевозки) пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - говорится в тексте проекта.
Согласно проекту, при перевозках необходимо будет подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС и налоговых вычетов. Для этого в налоговые органы должен быть представлен реестр перевозочных (проездных) и иных документов, подтверждающих оказание таких услуг. При этом в нем должны быть указаны номера этих документов, наименований или кодов железнодорожных станций отправления и назначения, даты оказания услуг, стоимости услуг, отмечается в документе.
"Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его принятия, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость", - отмечается в тексте. Предполагается, что изменения по НДС будут применяться с 1 января 2028 года до 1 января 2065 года.
В конце прошлого года замглавы РЖД Олег Тони сообщал, что для проекта ВСМ с регионами и Минфином прорабатывается возможность предоставления нулевой ставки НДС в отношении услуг по предоставлению в аренду и по использованию инфраструктуры, а также нулевой налог на имущество.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом в России планируется сделать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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