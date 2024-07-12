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Динамика ВВП России складывается выше прогнозов, заявил Мишустин

Динамика ВВП России складывается выше прогнозов, заявил Мишустин - 12.07.2024, ПРАЙМ

Динамика ВВП России складывается выше прогнозов, заявил Мишустин

Темпы роста российской экономики складываются существенно выше прогнозов, несмотря на все попытки этому помешать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:21+0300

2024-07-12T11:21+0300

2024-07-12T11:28+0300

экономика

россия

ввп

михаил мишустин

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МОСКВА 12 июл - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики складываются существенно выше прогнозов, несмотря на все попытки этому помешать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Если мы возьмем статистику за пять месяцев, то валовый внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, несмотря на все попытки нам помешать", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.Минэкономразвития ждет рост экономики РФ в 2024 году на 2,8%. По ожиданиям ЦБ, ВВП вырастет на 2,5-3,5%, при этом глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что динамика идет по верхней границе этого диапазона, поэтому прогноз будет пересмотрен в июле.

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россия, ввп, михаил мишустин