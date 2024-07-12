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Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции
Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции - 12.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции
Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:37+0300
2024-07-12T11:37+0300
2024-07-12T11:37+0300
экономика
россия
михаил мишустин
инфляция
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу. "Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего, за счет роста частных доходов, однако этот же фактор вносит вклад в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию. "При необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", – добавил он.
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россия, михаил мишустин, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, инфляция
Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции
Мишустин: инфляция требуют постоянного внимания властей, это важно для граждан
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу.
"Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего, за счет роста частных доходов, однако этот же фактор вносит вклад в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию.
"При необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", – добавил он.