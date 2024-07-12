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Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции

Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции - 12.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал держать на контроле вопросы инфляции

Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:37+0300

2024-07-12T11:37+0300

2024-07-12T11:37+0300

экономика

россия

михаил мишустин

инфляция

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу. "Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего, за счет роста частных доходов, однако этот же фактор вносит вклад в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию. "При необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", – добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, инфляция