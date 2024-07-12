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Пренебрежение к США: в Америке высказались о визите Моди в Россию

Пренебрежение к США: в Америке высказались о визите Моди в Россию - 12.07.2024, ПРАЙМ

Пренебрежение к США: в Америке высказались о визите Моди в Россию

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву не понравился сторонникам американского лидера Джо Байдена, пишет Bloomberg. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:43+0300

2024-07-12T11:43+0300

2024-07-12T11:43+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву не понравился сторонникам американского лидера Джо Байдена, пишет Bloomberg."Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина накануне важнейшего саммита НАТО в Вашингтоне, который проводит президент Джо Байден, разочаровали американских чиновников, сделавших сближение с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики", — говорится в материале.Представители Байдена выразили опасение по поводу близких отношений Индии с правительством России и принятия оборонных соглашений между двумя странами. Однако, они также признали Индию стратегическим партнером и подчеркнули необходимость продолжения откровенных бесед.Тем не менее, Индия утверждает, что ее отношения с Россией помогают предотвратить ее полное погружение в орбиту Китая. В то же время, США рассматривают Индию как партнера в соперничестве с Китаем, но разочаровываются ее отношениями с Россией. "Выбор времени визита индийского премьер-министра в Россию демонстрирует явное пренебрежение к интересам США", — заявила бывший сотрудник Белого дома Лайза Кертис.Визит Моди также произошел на фоне расследования сговора с целью заказного убийства на американской территории, в котором, по словам прокуроров США, участвовали высокопоставленные индийские чиновники, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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