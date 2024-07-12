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ЦБ выпустит памятную монету в честь города Торопца - 12.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ выпустит памятную монету в честь города Торопца
ЦБ выпустит памятную монету в честь города Торопца - 12.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ выпустит памятную монету в честь города Торопца
Банк России в пятницу, 12 июля, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Древние города России" в честь города | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:57+0300
2024-07-12T11:43+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 12 июля, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Древние города России" в честь города Торопца, сообщает регулятор. "Банк России 12 июля 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "город Торопец, Тверская область" серии "Древние города России" (каталожный № 5714-0100)", - говорится в сообщении ЦБ. Монета имеет форму круга диаметром 27 миллиметров. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями "десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. Тираж монеты - 1 миллион штук. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба Торопца и фрагмента панорамы города, на кольце по окружности имеются рельефные надписи: вверху - "древние города России", внизу - "Торопец".
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россия, монета
Банк России, РОССИЯ, монета
10:57 12.07.2024 (обновлено: 11:43 12.07.2024)
 
ЦБ выпустит памятную монету в честь города Торопца

ЦБ выпустит памятную монету серии "Древние города России" в честь города Торопца

© CC BY-SA 3.0 / LiteГород Торопец Тверской области
Город Торопец Тверской области - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© CC BY-SA 3.0 / Lite
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 12 июля, выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Древние города России" в честь города Торопца, сообщает регулятор.
"Банк России 12 июля 2024 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "город Торопец, Тверская область" серии "Древние города России" (каталожный № 5714-0100)", - говорится в сообщении ЦБ.
Монета имеет форму круга диаметром 27 миллиметров. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями "десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками. Тираж монеты - 1 миллион штук.
На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2024". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число "10" и надпись "рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба Торопца и фрагмента панорамы города, на кольце по окружности имеются рельефные надписи: вверху - "древние города России", внизу - "Торопец".
 
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