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СК раскрыл новую схему мошенников с выплатами участникам СВО
СК раскрыл новую схему мошенников с выплатами участникам СВО - 12.07.2024, ПРАЙМ
СК раскрыл новую схему мошенников с выплатами участникам СВО
В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:16+0300
2024-07-12T11:16+0300
2024-07-12T11:16+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о помощи с выплатами участникам СВО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В сети интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления", - сказала она. В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести деньги, подчеркнули в ведомстве.
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россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
СК раскрыл новую схему мошенников с выплатами участникам СВО
СК: мошенники под видом СК РФ предлагают "помочь" с выплатами участникам СВО
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о помощи с выплатами участникам СВО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В сети интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления", - сказала она.
В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.
Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести деньги, подчеркнули в ведомстве.