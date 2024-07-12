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Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму - 12.07.2024, ПРАЙМ
Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
Объем наличных денег на руках у россиян сократился на рекордные с 2015 года почти 600 миллиардов рублей за январь - июнь, следует из расчетов РБК на основе... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:49+0300
2024-07-12T13:49+0300
экономика
россия
наличные деньги
деньги
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Объем наличных денег на руках у россиян сократился на рекордные с 2015 года почти 600 миллиардов рублей за январь - июнь, следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.Так, отмечается, что объем наличных снизился на 570,3 миллиарда рублей. "Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет", - сказано в материале.При этом в 2015 году показатель достигал 1,2 триллиона рублей, а переток денег из наличной форму с того момента наблюдался три раза.РБК также приводит слова главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, которая объяснила причину перехода денег в безналичную форму. По ее словам, один из факторов - структурные и поведенческие особенности, а второй - реакция на высокие процентные ставки."Рост ключевой ставки не обязательно стимулирует именно отток из наличности в депозиты, но, похоже, такой период начался. Это наметилось с третьего квартала 2023 года", - объясняет Донец.
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россия, наличные деньги, деньги
Экономика, РОССИЯ, наличные деньги, деньги
13:49 12.07.2024
 
Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму

РБК: россияне с начала года сократили объем наличных на руках на 600 млрд рублей

© fotolia.com / fresh_water Рубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© fotolia.com / fresh_water
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Объем наличных денег на руках у россиян сократился на рекордные с 2015 года почти 600 миллиардов рублей за январь - июнь, следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.
Так, отмечается, что объем наличных снизился на 570,3 миллиарда рублей.
"Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет", - сказано в материале.
При этом в 2015 году показатель достигал 1,2 триллиона рублей, а переток денег из наличной форму с того момента наблюдался три раза.
РБК также приводит слова главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, которая объяснила причину перехода денег в безналичную форму. По ее словам, один из факторов - структурные и поведенческие особенности, а второй - реакция на высокие процентные ставки.
"Рост ключевой ставки не обязательно стимулирует именно отток из наличности в депозиты, но, похоже, такой период начался. Это наметилось с третьего квартала 2023 года", - объясняет Донец.
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ЭкономикаРОССИЯналичные деньгиденьги
 
 
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