https://1prime.ru/20240712/nalichnye-850053617.html

Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму

Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму - 12.07.2024, ПРАЙМ

Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму

Объем наличных денег на руках у россиян сократился на рекордные с 2015 года почти 600 миллиардов рублей за январь - июнь, следует из расчетов РБК на основе... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:49+0300

2024-07-12T13:49+0300

2024-07-12T13:49+0300

экономика

россия

наличные деньги

деньги

https://cdnn.1prime.ru/img/77581/44/775814424_0:25:1501:869_1920x0_80_0_0_7899157518a433bb33b07cee3323427e.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Объем наличных денег на руках у россиян сократился на рекордные с 2015 года почти 600 миллиардов рублей за январь - июнь, следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.Так, отмечается, что объем наличных снизился на 570,3 миллиарда рублей. "Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет", - сказано в материале.При этом в 2015 году показатель достигал 1,2 триллиона рублей, а переток денег из наличной форму с того момента наблюдался три раза.РБК также приводит слова главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, которая объяснила причину перехода денег в безналичную форму. По ее словам, один из факторов - структурные и поведенческие особенности, а второй - реакция на высокие процентные ставки."Рост ключевой ставки не обязательно стимулирует именно отток из наличности в депозиты, но, похоже, такой период начался. Это наметилось с третьего квартала 2023 года", - объясняет Донец.

https://1prime.ru/20240703/dengi-849720965.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, наличные деньги, деньги