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Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году
Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году - 12.07.2024, ПРАЙМ
Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году
Государства Североатлантического альянса согласовали военную помощь Украине на 2025 год на 40 миллиардов евро, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T05:47+0300
2024-07-12T05:48+0300
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – ПРАЙМ. Государства Североатлантического альянса согласовали военную помощь Украине на 2025 год на 40 миллиардов евро, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам конференции в Вашингтоне.В то же время он добавил, что этот пакет финансовой помощи будет выделен только в следующем году, в дальнейшем же государства обсудят свои финансовые обязательства перед Киевом."Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году. Мы обсудим уровень финансирования на предстоящем саммите, чтобы убедиться, что наша поддержка отвечает потребностям Украины", - сказал генсек, практически открыто признав, что ни одно из его инициатив по долгосрочному финансированию военной помощи Киеву на уровне альянса согласовано так и не было.Кроме того, в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Украиной деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.
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украина, нато, йенс столтенберг
УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг
05:47 12.07.2024 (обновлено: 05:48 12.07.2024)
 
Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году

Страны НАТО договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро в 2025 году

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – ПРАЙМ. Государства Североатлантического альянса согласовали военную помощь Украине на 2025 год на 40 миллиардов евро, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам конференции в Вашингтоне.
В то же время он добавил, что этот пакет финансовой помощи будет выделен только в следующем году, в дальнейшем же государства обсудят свои финансовые обязательства перед Киевом.
"Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году. Мы обсудим уровень финансирования на предстоящем саммите, чтобы убедиться, что наша поддержка отвечает потребностям Украины", - сказал генсек, практически открыто признав, что ни одно из его инициатив по долгосрочному финансированию военной помощи Киеву на уровне альянса согласовано так и не было.
Кроме того, в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Украиной деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.
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УКРАИНАНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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