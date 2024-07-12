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Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году

Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году - 12.07.2024, ПРАЙМ

Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году

Государства Североатлантического альянса согласовали военную помощь Украине на 2025 год на 40 миллиардов евро, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T05:47+0300

2024-07-12T05:47+0300

2024-07-12T05:48+0300

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – ПРАЙМ. Государства Североатлантического альянса согласовали военную помощь Украине на 2025 год на 40 миллиардов евро, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам конференции в Вашингтоне.В то же время он добавил, что этот пакет финансовой помощи будет выделен только в следующем году, в дальнейшем же государства обсудят свои финансовые обязательства перед Киевом."Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году. Мы обсудим уровень финансирования на предстоящем саммите, чтобы убедиться, что наша поддержка отвечает потребностям Украины", - сказал генсек, практически открыто признав, что ни одно из его инициатив по долгосрочному финансированию военной помощи Киеву на уровне альянса согласовано так и не было.Кроме того, в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Украиной деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.

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украина, нато, йенс столтенберг