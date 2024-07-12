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В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ
В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ - 12.07.2024, ПРАЙМ
В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ
Одобренная властями Армении миссия Европейского союза может превратиться в постоянную, рассказал агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T07:44+0300
2024-07-12T07:44+0300
россия
армения
нато
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Одобренная властями Армении миссия Европейского союза может превратиться в постоянную, рассказал агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, выразил беспокойство Москвы по этому поводу.Ранее армянский парламент ратифицировал подписанное осенью прошлого года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии объединения на границе с Азербайджаном, которая наделяет наблюдателей неприкосновенностью и льготами. "Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную", — отметил он.Галузин добавил, что в этом году в состав миссии вошли уже представители Канады, что, по его словам, свидетельствует о "ползучем проникновении натовцев на Южный Кавказ". По его словам, это говорит о том, что западные политики будут собирать разведывательные данные о российских объектах.Замглавы МИД подчеркнул, что добиться мира в регионе можно только посредством трехсторонних переговоров и соглашений представителей России, Азербайджана и Армении.
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россия, армения, нато
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, НАТО
07:44 12.07.2024
 
В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ

Галузин: Москва обеспокоена тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Одобренная властями Армении миссия Европейского союза может превратиться в постоянную, рассказал агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, выразил беспокойство Москвы по этому поводу.
Ранее армянский парламент ратифицировал подписанное осенью прошлого года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии объединения на границе с Азербайджаном, которая наделяет наблюдателей неприкосновенностью и льготами.
"Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную", — отметил он.
Галузин добавил, что в этом году в состав миссии вошли уже представители Канады, что, по его словам, свидетельствует о "ползучем проникновении натовцев на Южный Кавказ". По его словам, это говорит о том, что западные политики будут собирать разведывательные данные о российских объектах.
Замглавы МИД подчеркнул, что добиться мира в регионе можно только посредством трехсторонних переговоров и соглашений представителей России, Азербайджана и Армении.
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РОССИЯАРМЕНИЯНАТО
 
 
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