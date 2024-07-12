https://1prime.ru/20240712/nato-850033441.html

В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ

В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ - 12.07.2024, ПРАЙМ

В МИД забеспокоились из-за "ползучего проникновения" НАТО на Южный Кавказ

Одобренная властями Армении миссия Европейского союза может превратиться в постоянную, рассказал агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T07:44+0300

2024-07-12T07:44+0300

2024-07-12T07:44+0300

россия

армения

нато

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Одобренная властями Армении миссия Европейского союза может превратиться в постоянную, рассказал агентству РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, выразил беспокойство Москвы по этому поводу.Ранее армянский парламент ратифицировал подписанное осенью прошлого года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии объединения на границе с Азербайджаном, которая наделяет наблюдателей неприкосновенностью и льготами. "Беспокоит нас и то, что с одобрения Еревана миссия не только расширяется, но грозит превратиться из временной в постоянную", — отметил он.Галузин добавил, что в этом году в состав миссии вошли уже представители Канады, что, по его словам, свидетельствует о "ползучем проникновении натовцев на Южный Кавказ". По его словам, это говорит о том, что западные политики будут собирать разведывательные данные о российских объектах.Замглавы МИД подчеркнул, что добиться мира в регионе можно только посредством трехсторонних переговоров и соглашений представителей России, Азербайджана и Армении.

https://1prime.ru/20240706/ucheniya-849875287.html

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россия, армения, нато