https://1prime.ru/20240712/nato-850039842.html

Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада

Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада - 12.07.2024, ПРАЙМ

Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада

Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:32+0300

2024-07-12T11:32+0300

2024-07-12T11:32+0300

россия

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет французское издание Le Figaro.В свою очередь читатели газеты согласились с лидером Турции, заметив, Запад напрямую демонстрирует свое безумие.Так, один из комментаторов подчеркнул, что очередные пакеты военной помои, которые согласовали страны-члены Североатлантического блока, будут присвоены, а оружие так и не дойдет до места назначения.Дискуссию продолжил пользователь с никнеймом Talleyrand, который заявил, что Эрдоган позиционирует себя как единственный представитель НАТО, который действительно выступает за мир.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

https://1prime.ru/20240712/nato-850031789.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато