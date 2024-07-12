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Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада - 12.07.2024, ПРАЙМ
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:32+0300
2024-07-12T11:32+0300
россия
украина
нато
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет французское издание Le Figaro.В свою очередь читатели газеты согласились с лидером Турции, заметив, Запад напрямую демонстрирует свое безумие.Так, один из комментаторов подчеркнул, что очередные пакеты военной помои, которые согласовали страны-члены Североатлантического блока, будут присвоены, а оружие так и не дойдет до места назначения.Дискуссию продолжил пользователь с никнеймом Talleyrand, который заявил, что Эрдоган позиционирует себя как единственный представитель НАТО, который действительно выступает за мир.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
11:32 12.07.2024
 
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада

Читатели Le Figaro: боевое безумие Запада налицо

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет французское издание Le Figaro.
В свою очередь читатели газеты согласились с лидером Турции, заметив, Запад напрямую демонстрирует свое безумие.
Так, один из комментаторов подчеркнул, что очередные пакеты военной помои, которые согласовали страны-члены Североатлантического блока, будут присвоены, а оружие так и не дойдет до места назначения.
Дискуссию продолжил пользователь с никнеймом Talleyrand, который заявил, что Эрдоган позиционирует себя как единственный представитель НАТО, который действительно выступает за мир.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
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