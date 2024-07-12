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Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада - 12.07.2024, ПРАЙМ
Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:32+0300
2024-07-12T11:32+0300
2024-07-12T11:32+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет французское издание Le Figaro.В свою очередь читатели газеты согласились с лидером Турции, заметив, Запад напрямую демонстрирует свое безумие.Так, один из комментаторов подчеркнул, что очередные пакеты военной помои, которые согласовали страны-члены Североатлантического блока, будут присвоены, а оружие так и не дойдет до места назначения.Дискуссию продолжил пользователь с никнеймом Talleyrand, который заявил, что Эрдоган позиционирует себя как единственный представитель НАТО, который действительно выступает за мир.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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Французы о риске войны между Россией и НАТО: налицо боевое безумие Запада
Читатели Le Figaro: боевое безумие Запада налицо
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Турецкий президент Реджен Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Вашингтоне выразил беспокойство возможностью военного столкновения альянса с Россией, пишет
французское издание Le Figaro.
В свою очередь читатели газеты согласились с лидером Турции, заметив, Запад напрямую демонстрирует свое безумие.
Так, один из комментаторов подчеркнул, что очередные пакеты военной помои, которые согласовали страны-члены Североатлантического блока, будут присвоены, а оружие так и не дойдет до места назначения.
Дискуссию продолжил пользователь с никнеймом Talleyrand, который заявил, что Эрдоган позиционирует себя как единственный представитель НАТО, который действительно выступает за мир.
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