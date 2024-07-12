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Налоги на дорогостоящую недвижимость и земельные участки вырастут
Налоги на дорогостоящую недвижимость и земельные участки вырастут - 12.07.2024, ПРАЙМ
Налоги на дорогостоящую недвижимость и земельные участки вырастут
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, повышение с 2025 года налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:11+0300
2024-07-12T17:11+0300
2024-07-12T17:13+0300
налоги
недвижимость
владимир путин
имущественные налоги
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, повышение с 2025 года налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей каждый. Максимальные ставки налогов на имущество организаций и физлиц в отношении такой дорогостоящей недвижимости увеличиваются с 2% до 2,5%, а земельного налога в отношении таких земельных участков - с 0,3% до 1,5%. Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а налог на имущество физлиц и земельный - к местным. Поэтому конкретные ставки устанавливаются на соответствующих уровнях, а в НК установлены лишь максимальные значения, которые регионы и муниципалитеты не вправе превышать.
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недвижимость, владимир путин, имущественные налоги
Налоги, Недвижимость, Владимир Путин, имущественные налоги
Налоги на дорогостоящую недвижимость и земельные участки вырастут
Налоги на дорогостоящую недвижимость и земельные участки вырастут с 2025 г
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, повышение с 2025 года налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей каждый.
Максимальные ставки налогов на имущество организаций и физлиц в отношении такой дорогостоящей недвижимости увеличиваются с 2% до 2,5%, а земельного налога в отношении таких земельных участков - с 0,3% до 1,5%.
Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а налог на имущество физлиц и земельный - к местным. Поэтому конкретные ставки устанавливаются на соответствующих уровнях, а в НК установлены лишь максимальные значения, которые регионы и муниципалитеты не вправе превышать.
В России выросли инвестиции в недвижимость