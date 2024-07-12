https://1prime.ru/20240712/neft-850032040.html

Эксперт раскрыл, почему страны ОПЕК+ не спешат снижать нефтедобычу

Эксперт раскрыл, почему страны ОПЕК+ не спешат снижать нефтедобычу - 12.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, почему страны ОПЕК+ не спешат снижать нефтедобычу

Ряд стран ОПЕК+, взявших на себя добровольные сокращения, не спешат снижать добычу, так как видят, что их конкурентам это выгодно, а ограничение производства... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T05:58+0300

2024-07-12T05:58+0300

2024-07-12T05:58+0300

мир

опек

нефтедобыча

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ряд стран ОПЕК+, взявших на себя добровольные сокращения, не спешат снижать добычу, так как видят, что их конкурентам это выгодно, а ограничение производства несет дополнительные издержки и риски для его восстановления в будущем, прокомментировал РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Добыча нефти ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тысяч баррелей в сутки к маю - до 40,801 миллиона баррелей в сутки, и участники нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений, которые взяли на себя восемь участников, на 111 тысяч баррелей в сутки меньше. Однако в соблюдении договоренностей "помогли" другие страны, а большинство "добровольцев" - Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - столкнулись с перепроизводством, следует из данных июльского доклада ОПЕК, опубликованного в среду. "Участники соглашения ОПЕК+ видят, что одними из главных выгодоприобретателей сокращений являются конкуренты по рынку нефти - США, Канада, Бразилия, Норвегия, которые только увеличивают добычу. Однако цена нефти от этого не падает и держится на приемлемом уровне, так как фактический спрос растет пропорциональными темпами. Кроме того, сокращение добычи нефти на действующих месторождениях несет дополнительные издержки и риски снижения уровня добычи в будущем", - сказал Колобанов. Поэтому, по словам эксперта, большинство стран - "добровольцев" не спешат выполнять дополнительные сокращения, но в своих заявлениях остаются последовательными, обещая компенсировать превышения в последующие месяцы, что также может быть "словесными интервенциями". Колобанов не исключил, что в будущем в качестве сознательного снижения добычи страны могут представить плановые и внеплановые ремонты и задержки с вводом новых мощностей. Хотя шесть участников ОПЕК+ не справились с добровольными сокращениями, дисциплину продемонстрировали Саудовская Аравия и Алжир, которые даже немного перевыполнили обязательства. По мнению эксперта, у Алжира, вероятно, снижение нефтедобычи было вынужденным, так как у него давно наблюдаются технологические проблемы в сфере добычи, связанные с недоинвестированием отрасли. Эксперт объяснил, что в стране сейчас активнее развивается газодобыча, нежели "нефтянка". В заключение Колобанов отметил, что Саудовская Аравия сокращает добычу по двум причинам. Во-первых, королевство является основным драйвером этих добровольных ограничений, убеждая других участников соглашения, в том числе личным примером. А, во-вторых, по его словам, она "может себе это позволить", так как является крупнейшим производителем в ОПЕК+ и одновременно имеет одни и самых низких затрат полного цикла на добычу нефти.

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мир, опек, нефтедобыча