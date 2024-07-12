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Нефтяные фьючерсы растут после слабых данных по инфляции в США - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Нефтяные фьючерсы растут после слабых данных по инфляции в США
Нефтяные фьючерсы растут после слабых данных по инфляции в США - 12.07.2024, ПРАЙМ
Нефтяные фьючерсы растут после слабых данных по инфляции в США
Цены на нефть в пятницу повышаются на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. При этом за всю неделю нефтяные фьючерсы, вероятно, снизятся. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:45+0300
2024-07-12T11:46+0300
рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу повышаются на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. При этом за всю неделю нефтяные фьючерсы, вероятно, снизятся.Фьючерсы на нефть марки Brent к 03.00 по Гринвичу выросли на 33 цента, или 0,4%, до 85,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 46 центов, или 0,6%, до 83,08 доллара за баррель.Оба контракта выросли за две предыдущие сессии, но все еще нацелены на недельное снижение.После четырех недель роста фьючерсы на нефть марки Brent с начала этой недели теряют примерно 1%. Фьючерсы на нефть WTI в целом изменились не сильно, опустившись с начала недели всего на 0,1%.Уверенность инвесторов укрепилась после того, как в четверг вышли данные о снижении потребительских цен в США в июне. Это усилило надежды на то, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки. Ожидается, что снижение ставок ускорит экономический рост, что поможет увеличить потребление топлива.Однако рынок все еще ожидает более четких указаний на грядущие действия. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в последнее время наблюдается тенденция к улучшению ситуации с ценовым давлением, он заявил законодателям, что для обоснования целесообразности снижения ставок необходимо больше данных."Охлаждение инфляции в США может поддержать аргументы в пользу того, что ФРС начнет процесс смягчения политики скорее раньше, чем позже, но это также пополняет серию негативных экономических данных США, которые указывают на явное ослабление экономики США", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.Признаки высокого летнего спроса на топливо в США также способствовали росту цен.Как показали представленные в среду данные, на неделе, закончившейся 5 июля, спрос на бензин в США составил 9,4 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с 2019 года для недели, включающей День независимости. Спрос на топливо для самолетов в среднем за четыре недели был самым высоким с января 2020 года."Рынок останется в диапазоне из-за противоборствующих сил, ожидающих восстановления спроса, подпитываемого предвкушением успешного лета с точки зрения потребления топлива... но настроения по-прежнему зависят от сохраняющейся экономической слабости и неопределенного восстановления спроса", - сказал Эмрил Джамиль, старший нефтяной аналитик LSEG.Высокий спрос на топливо побудил американские нефтеперерабатывающие компании активизировать работу и опустошить запасы сырой нефти. Чистое потребление нефти нефтеперерабатывающими компаниями побережья Мексиканского залива на прошлой неделе превысило 9,4 млн баррелей в сутки впервые с января 2019 года, свидетельствуют правительственные данные.
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
11:45 12.07.2024 (обновлено: 11:46 12.07.2024)
 

Нефтяные фьючерсы растут после слабых данных по инфляции в США

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу повышаются на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. При этом за всю неделю нефтяные фьючерсы, вероятно, снизятся.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 03.00 по Гринвичу выросли на 33 цента, или 0,4%, до 85,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 46 центов, или 0,6%, до 83,08 доллара за баррель.
Оба контракта выросли за две предыдущие сессии, но все еще нацелены на недельное снижение.
После четырех недель роста фьючерсы на нефть марки Brent с начала этой недели теряют примерно 1%. Фьючерсы на нефть WTI в целом изменились не сильно, опустившись с начала недели всего на 0,1%.
Уверенность инвесторов укрепилась после того, как в четверг вышли данные о снижении потребительских цен в США в июне. Это усилило надежды на то, что Федеральная резервная система вскоре снизит процентные ставки. Ожидается, что снижение ставок ускорит экономический рост, что поможет увеличить потребление топлива.
Однако рынок все еще ожидает более четких указаний на грядущие действия. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в последнее время наблюдается тенденция к улучшению ситуации с ценовым давлением, он заявил законодателям, что для обоснования целесообразности снижения ставок необходимо больше данных.
"Охлаждение инфляции в США может поддержать аргументы в пользу того, что ФРС начнет процесс смягчения политики скорее раньше, чем позже, но это также пополняет серию негативных экономических данных США, которые указывают на явное ослабление экономики США", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.
Признаки высокого летнего спроса на топливо в США также способствовали росту цен.
Как показали представленные в среду данные, на неделе, закончившейся 5 июля, спрос на бензин в США составил 9,4 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с 2019 года для недели, включающей День независимости. Спрос на топливо для самолетов в среднем за четыре недели был самым высоким с января 2020 года.
"Рынок останется в диапазоне из-за противоборствующих сил, ожидающих восстановления спроса, подпитываемого предвкушением успешного лета с точки зрения потребления топлива... но настроения по-прежнему зависят от сохраняющейся экономической слабости и неопределенного восстановления спроса", - сказал Эмрил Джамиль, старший нефтяной аналитик LSEG.
Высокий спрос на топливо побудил американские нефтеперерабатывающие компании активизировать работу и опустошить запасы сырой нефти. Чистое потребление нефти нефтеперерабатывающими компаниями побережья Мексиканского залива на прошлой неделе превысило 9,4 млн баррелей в сутки впервые с января 2019 года, свидетельствуют правительственные данные.
 
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