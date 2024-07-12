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Новак оценил степень завершенности энергостратегии России до 2050 года
Новак оценил степень завершенности энергостратегии России до 2050 года - 12.07.2024, ПРАЙМ
Новак оценил степень завершенности энергостратегии России до 2050 года
Энергетическая стратегия России на период до 2050 года уже находится на финальной стадии разработки, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:04+0300
2024-07-12T15:04+0300
2024-07-12T15:04+0300
энергетика
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Энергетическая стратегия России на период до 2050 года уже находится на финальной стадии разработки, сообщил вице-премьер Александр Новак. "По поручению президента РФ на финальной стадии находится разрабатываемая энергостратегия до 2050 года", - написал он в авторской колонке в журнале "Энергетическая политика". Среди ключевых задач новой стратегии Новак выделил уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и адаптацию отраслей к изменениям климата. Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов в феврале заявлял, что энергетическая стратегия России до 2050 года может быть утверждена уже летом. Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине прошлого года. Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
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россия, александр новак, энергетика рф
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, энергетика РФ
Новак оценил степень завершенности энергостратегии России до 2050 года
Новак: энергостратегия РФ до 2050 года находится на финальной стадии
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Энергетическая стратегия России на период до 2050 года уже находится на финальной стадии разработки, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"По поручению президента РФ на финальной стадии находится разрабатываемая энергостратегия до 2050 года", - написал он в авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".
Среди ключевых задач новой стратегии Новак выделил уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и адаптацию отраслей к изменениям климата.
Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов в феврале заявлял, что энергетическая стратегия России до 2050 года может быть утверждена уже летом. Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине прошлого года.
Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.