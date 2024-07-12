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Эксперт раскрыл последствия превышения ОПЕК+ уровней нефтедобычи

Эксперт раскрыл последствия превышения ОПЕК+ уровней нефтедобычи - 12.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл последствия превышения ОПЕК+ уровней нефтедобычи

Превышение рядом стран ОПЕК+ целевых уровней нефтедобычи с учетом добровольных сокращений не повлияет на глобальный рынок "черного золота"; альянс будет... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:20+0300

2024-07-12T09:20+0300

2024-07-12T10:05+0300

мир

сделка опек+

нефтедобыча

энергетика

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Превышение рядом стран ОПЕК+ целевых уровней нефтедобычи с учетом добровольных сокращений не повлияет на глобальный рынок "черного золота"; альянс будет наблюдать за ситуацией, но пока цены в комфортной зоне, активных шагов предпринимать не будет, сказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Добыча нефти ОПЕК+ в июне снизилась на 125 тысяч баррелей в сутки к маю - до 40,801 миллиона баррелей в сутки, при этом страны - участники нефтяной сделки добывали с учетом добровольных сокращений, которые взяли на себя восемь участников, на 111 тысяч баррелей в сутки меньше. Однако в соблюдении договоренностей "помогли" другие страны, а большинство "добровольцев" - Россия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - столкнулись с перепроизводством, следует из данных июльского доклада ОПЕК, опубликованного на этой неделе. "В настоящий момент никак ситуация не повлияет на глобальный рынок, так как спрос высокий, и рынок легко справится с этими дополнительными объемами без риска для цен на нефть", - прокомментировал эксперт. В первом квартале Россия, Ирак и Казахстан уже столкнулись с перепроизводством нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Страны пообещали представить план по его компенсации. В понедельник Казахстан также заявил, что компенсирует до сентября 2025 года превышение оговоренных уровней по добыче в первом полугодии. Как объясняли РИА Новости эксперты, перепроизводство могло быть связано с рассинхронизацией работы добывающих компаний, которых в этих странах много. Что касается ОАЭ, Кувейта и Омана, по словам Касаткина, их превышение квот не носит системного характера - это страны с низко диверсифицированным экспортом, которые локально решили воспользоваться летним ростом спроса, чтобы пополнить государственный бюджет. Поэтому далее они с высокой долей вероятности будут соблюдать целевые уровни, считает эксперт. "ОПЕК+ будет наблюдать за ситуацией. Безусловно, возможны дополнительные консультации, но пока цена на энергоресурсы в комфортной зоне, никаких активных шагов предпринято не будет", - заключил Касаткин.

https://1prime.ru/20240712/neft-850032040.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, сделка опек+, нефтедобыча