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Удары по России дальнобойными ракетами уже наносятся, заявил Песков
Удары по России дальнобойными ракетами уже наносятся, заявил Песков - 12.07.2024, ПРАЙМ
Удары по России дальнобойными ракетами уже наносятся, заявил Песков
Западные ракеты большой дальности уже применяются для ударов по российской территории. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:11+0300
2024-07-12T13:11+0300
2024-07-12T13:13+0300
вооружения
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дмитрий песков
ракетные удары
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Западные ракеты большой дальности уже применяются для ударов по российской территории. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории", — сказал он.По словам пресс-секретаря президента России, прилеты фиксируются в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, которые уже являются частью России.Ко всему прочему, некоторые западные страны продолжают выступать против либерализации использования ракет дальнего действия Киевом. Тем не менее, все еще есть государства, которые не признают никакх ограничений.Песков предупредил, что призывы снять ограничения на удары по России западным оружием представляют опасность и создают новый виток эскалации напряженности.
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россия, дмитрий песков, ракетные удары
Вооружения, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ракетные удары
Удары по России дальнобойными ракетами уже наносятся, заявил Песков
Песков: западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории РФ
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Западные ракеты большой дальности уже применяются для ударов по российской территории. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории", — сказал он.
По словам пресс-секретаря президента России, прилеты фиксируются в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, которые уже являются частью России.
Ко всему прочему, некоторые западные страны продолжают выступать против либерализации использования ракет дальнего действия Киевом. Тем не менее, все еще есть государства, которые не признают никакх ограничений.
Песков предупредил, что призывы снять ограничения на удары по России западным оружием представляют опасность и создают новый виток эскалации напряженности.
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