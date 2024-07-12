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В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане

В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали ситуацию с держателями ценных бумаг в Казахстане

В Кремле неизвестны детали о ситуации с российскими ценными бумагами в Казахстане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:22+0300

2024-07-12T13:22+0300

2024-07-12T13:22+0300

россия

казахстан

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В Кремле неизвестны детали о ситуации с российскими ценными бумагами в Казахстане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, честно говоря, мы не владеем деталями и, конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", — ответил он на вопрос о ситуации с казахстанским депозитарием.Ранее Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (ЦДЦБ) призвал брокеров и управляющие компании вывести российские ценные бумаги из номинального держания из-за санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).В июне США ввели новый пакет санкций против России, включая Московскую биржу, НРД и Национальный клиринговый центр. Комитет по контролю за иностранными активами Министерства финансов установил 13 августа последний срок для завершения операций с Московской биржей, НРД и НКЦ.

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казахстан

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россия, казахстан, дмитрий песков