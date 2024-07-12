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Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории
Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории - 12.07.2024, ПРАЙМ
Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории
Июнь 2024 года в России стал четвертым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а в Москве этот месяц стал самым дождливым, заявил научный руководитель... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:28+0300
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Июнь 2024 года в России стал четвертым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а в Москве этот месяц стал самым дождливым, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Июнь стал четвертым самым жарким в России", — сказал Вильфанд на пресс-конференции. Также, по его словам, месяц стал самым дождливым для Москвы не только среди июней, но и самым дождливым месяцем вообще. Синоптик добавил, что периоды жаркой погоды еще будут в России, традиционно высокие температуры ожидаются на конец июля и первые дни августа.Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1879 года.Ранее синоптик заявил РИА Новости, что месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом.
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РОССИЯ, жара, Аномальная жара
Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории
Вильфанд: июнь для России стал четвертым самым жарким в истории
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Июнь 2024 года в России стал четвертым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а в Москве этот месяц стал самым дождливым, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Июнь стал четвертым самым жарким в России", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Также, по его словам, месяц стал самым дождливым для Москвы не только среди июней, но и самым дождливым месяцем вообще.
Синоптик добавил, что периоды жаркой погоды еще будут в России, традиционно высокие температуры ожидаются на конец июля и первые дни августа.
Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1879 года.
Ранее синоптик заявил РИА Новости, что месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом.
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