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Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории

Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории - 12.07.2024, ПРАЙМ

Июнь для России стал четвертым самым жарким в истории

Июнь 2024 года в России стал четвертым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а в Москве этот месяц стал самым дождливым, заявил научный руководитель... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:28+0300

2024-07-12T14:28+0300

2024-07-12T14:28+0300

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Июнь 2024 года в России стал четвертым самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а в Москве этот месяц стал самым дождливым, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Июнь стал четвертым самым жарким в России", — сказал Вильфанд на пресс-конференции. Также, по его словам, месяц стал самым дождливым для Москвы не только среди июней, но и самым дождливым месяцем вообще. Синоптик добавил, что периоды жаркой погоды еще будут в России, традиционно высокие температуры ожидаются на конец июля и первые дни августа.Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1879 года.Ранее синоптик заявил РИА Новости, что месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом.

https://1prime.ru/20240707/pogoda-849885226.html

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россия, жара, аномальная жара