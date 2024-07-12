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В Польше рассказали о планах разработки ракеты дальнего радиуса действия
В Польше рассказали о планах разработки ракеты дальнего радиуса действия - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Польше рассказали о планах разработки ракеты дальнего радиуса действия
Польша совместно с несколькими странами Евросоюза будет разрабатывать ракету дальнего радиуса действия. Об этом сообщили в польском Министерстве национальной... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:50+0300
2024-07-12T06:50+0300
2024-07-12T06:50+0300
польша
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ВАРШАВА, 12 июл – ПРАЙМ. Польша совместно с несколькими странами Евросоюза будет разрабатывать ракету дальнего радиуса действия. Об этом сообщили в польском Министерстве национальной обороны."Министры обороны Польши, Франции, Германии и Италии подписали соглашение о намерениях по развитию мощностей для высокоточных дальних ударов", - сообщается в материале ведомства.Кроме того, отмечается, что данное соглашение ориентировано на развитие сотрудничества, которое у будущем поспособствует реализации совместных проектов в оборонной сфере.
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польша, вооружение, ракеты, ес
ПОЛЬША, вооружение, ракеты, ЕС
В Польше рассказали о планах разработки ракеты дальнего радиуса действия
МО Польши сообщило о разработке со странами ЕС ракеты дальнего радиуса действия
ВАРШАВА, 12 июл – ПРАЙМ. Польша совместно с несколькими странами Евросоюза будет разрабатывать ракету дальнего радиуса действия. Об этом сообщили в польском Министерстве национальной обороны.
"Министры обороны Польши, Франции, Германии и Италии подписали соглашение о намерениях по развитию мощностей для высокоточных дальних ударов", - сообщается в материале ведомства.
Кроме того, отмечается, что данное соглашение ориентировано на развитие сотрудничества, которое у будущем поспособствует реализации совместных проектов в оборонной сфере.
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