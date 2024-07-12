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Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ

Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ - 12.07.2024, ПРАЙМ

Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ

Сдать повторный экзамен на получение водительских прав придется тем, кого лишили водительских прав, пишет портал Quto со ссылкой на юриста Николая Попова. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:09+0300

2024-07-12T11:09+0300

2024-07-12T11:09+0300

россия

водительские права

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Сдать повторный экзамен на получение водительских прав придется тем, кого лишили водительских прав, пишет портал Quto со ссылкой на юриста Николая Попова."Пересдавать экзамен нужно всем, кого лишили водительских прав. На пересдачу пойдут и те, кто отказался от свидетельствования на состояние алкогольного опьянения, не пропустил автомобиль экстренных служб со включенным проблесковым маячком, ехал по встречной полосе на дороге с односторонним движением, покинул место ДТП", — сообщил собеседник агентства.Попов также отметил, что для возврата водительского удостоверения необходимо успешно пройти экзамен по ПДД, оплатить административные штрафы и, иногда, пройти медицинское освидетельствование.Тем не менее, заново сдавать экзамен не придется тем, чьи права были украдены или утеряны, а также, если появились ранее невыявленные проблемы со здоровьем.Лишение водительских прав происходит через суд, после чего водитель должен сдать права в течение трех дней в ГИБДД.

https://1prime.ru/20240328/snils-846799234.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, водительские права