Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/prava-850038807.html
Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ
Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ - 12.07.2024, ПРАЙМ
Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ
Сдать повторный экзамен на получение водительских прав придется тем, кого лишили водительских прав, пишет портал Quto со ссылкой на юриста Николая Попова. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:09+0300
2024-07-12T11:09+0300
россия
водительские права
https://cdnn.1prime.ru/img/83172/82/831728215_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_207fb655d7ee5e767355fabca9d383fa.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Сдать повторный экзамен на получение водительских прав придется тем, кого лишили водительских прав, пишет портал Quto со ссылкой на юриста Николая Попова."Пересдавать экзамен нужно всем, кого лишили водительских прав. На пересдачу пойдут и те, кто отказался от свидетельствования на состояние алкогольного опьянения, не пропустил автомобиль экстренных служб со включенным проблесковым маячком, ехал по встречной полосе на дороге с односторонним движением, покинул место ДТП", — сообщил собеседник агентства.Попов также отметил, что для возврата водительского удостоверения необходимо успешно пройти экзамен по ПДД, оплатить административные штрафы и, иногда, пройти медицинское освидетельствование.Тем не менее, заново сдавать экзамен не придется тем, чьи права были украдены или утеряны, а также, если появились ранее невыявленные проблемы со здоровьем.Лишение водительских прав происходит через суд, после чего водитель должен сдать права в течение трех дней в ГИБДД.
https://1prime.ru/20240328/snils-846799234.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83172/82/831728215_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_691475280d7f5df670a37ee25c88bd65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, водительские права
РОССИЯ, водительские права
11:09 12.07.2024
 
Юрист рассказал, кому нужно сдавать повторный экзамен в ГАИ

Юрист Повов: повторный экзамен в ГАИ нужен тем, кого лишили водительских прав

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Водительские права
Водительские права - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Сдать повторный экзамен на получение водительских прав придется тем, кого лишили водительских прав, пишет портал Quto со ссылкой на юриста Николая Попова.
"Пересдавать экзамен нужно всем, кого лишили водительских прав. На пересдачу пойдут и те, кто отказался от свидетельствования на состояние алкогольного опьянения, не пропустил автомобиль экстренных служб со включенным проблесковым маячком, ехал по встречной полосе на дороге с односторонним движением, покинул место ДТП", — сообщил собеседник агентства.
Попов также отметил, что для возврата водительского удостоверения необходимо успешно пройти экзамен по ПДД, оплатить административные штрафы и, иногда, пройти медицинское освидетельствование.
Тем не менее, заново сдавать экзамен не придется тем, чьи права были украдены или утеряны, а также, если появились ранее невыявленные проблемы со здоровьем.
Лишение водительских прав происходит через суд, после чего водитель должен сдать права в течение трех дней в ГИБДД.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
28 марта, 05:51
 
РОССИЯводительские права
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала