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Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25% - 12.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:06+0300
2024-07-12T17:06+0300
2024-07-12T17:07+0300
налоги
налог
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет – он позволит уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит категории лиц, имеющих право на вычет; объектов, к которым он применяется; а также условия и порядок определения его размера.Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия. Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
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налог, владимир путин
Налоги, НАЛОГ, Владимир Путин
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет – он позволит уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит категории лиц, имеющих право на вычет; объектов, к которым он применяется; а также условия и порядок определения его размера.
Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.
Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия. Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить