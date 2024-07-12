Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25% - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240712/pribyl-850063080.html
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25% - 12.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:06+0300
2024-07-12T17:07+0300
налоги
налог
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849916835_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_1a4766da4c4a5aceb88631a4c10d169b.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет – он позволит уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит категории лиц, имеющих право на вычет; объектов, к которым он применяется; а также условия и порядок определения его размера.Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия. Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
https://1prime.ru/20240711/nalog--849997996.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849916835_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d0a1045a7ea9bf4128787b522e3dab0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
налог, владимир путин
Налоги, НАЛОГ, Владимир Путин
17:06 12.07.2024 (обновлено: 17:07 12.07.2024)
 
Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%

Путин подписал закон о повышении с 2025 года налога на прибыль до 25%

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил ВДНХ
Президент Владимир Путин посетил ВДНХ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет – он позволит уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит категории лиц, имеющих право на вычет; объектов, к которым он применяется; а также условия и порядок определения его размера.
Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.
Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия. Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
Летний отдых в Адыгее - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Россиян ждет новый налог на путешествия: кому придется платить
Вчера, 02:02
 
НалогиНАЛОГВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала